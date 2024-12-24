Yoğun yağış nedeniyle ara verildi: Üç il etkilendi

Bingöl'ün iki, Tunceli'nin bir ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Bingöl Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve zorlu hava koşulları nedeniyle Yayladere ve Yedisu ilçeleriyle merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde bugün taşımalı eğitimin yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.