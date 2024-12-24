Yoğun yağış nedeniyle ara verildi: Üç il etkilendi

Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Antalya'da ise turuncu uyarı sonrası taşımalı eğitim bugün yapılmayacak.
Bingöl'ün iki, Tunceli'nin bir ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Bingöl Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve zorlu hava koşulları nedeniyle Yayladere ve Yedisu ilçeleriyle merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde bugün taşımalı eğitimin yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Pülümür kar altında
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini açıklayan ilçe Kaymakamlığı, bu nedenle taşımalı eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.
Antalya'da turuncu alarm
Antalya'da ise turuncu uyarı sonrası taşımalı eğitim bugün yapılmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen turuncu uyarı sonrası tedbir amacıyla taşımalı eğitim bir gün süreyle durduruldu.