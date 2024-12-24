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Yoğun yağış nedeniyle ara verildi: Üç il etkilendi

Yoğun yağış nedeniyle ara verildi: Üç il etkilendi

Esmanur Tuna Sarraç
09:3224/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Antalya'da ise turuncu uyarı sonrası taşımalı eğitim bugün yapılmayacak.

Bingöl'ün iki, Tunceli'nin bir ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Bingöl Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve zorlu hava koşulları nedeniyle Yayladere ve Yedisu ilçeleriyle merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde bugün taşımalı eğitimin yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Bingöl'ün iki ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Pülümür kar altında

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini açıklayan ilçe Kaymakamlığı, bu nedenle taşımalı eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Bingöl'ün Pülümür ilçesi kar altında

Antalya'da turuncu alarm

Antalya'da ise turuncu uyarı sonrası taşımalı eğitim bugün yapılmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen turuncu uyarı sonrası tedbir amacıyla taşımalı eğitim bir gün süreyle durduruldu.

Antalya'da turuncu uyarı sonrası taşımalı eğitim bugün yapılmayacak.





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