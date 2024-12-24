Meteoroloji’nin yayınladığı rapora göre, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu’nun belirli bölgelerinde etkili olacak yağışların yer yer şiddetini artırması bekleniyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon ve Ankara gibi büyükşehirlerde kuvvetli yağmur ve ani su baskınları riski bulunuyor. Yetkililer, dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'den Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Kuvvetli yağışların yanı sıra, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yer yer saatte 70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi. Nevşehir, Kayseri, Erzurum ve Sivas gibi illerde fırtına beklentisi var.

Kar Yağışı Nerede Olacak?

Sağanak şeklindeki yağışların, Isparta’nın doğusu ile Konya’nın güneybatısı gibi yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara Bölgesi: İstanbul ve çevresinde aralıklı sağanak yağış, Çanakkale ve Balıkesir çevresinde yerel kuvvetli yağışlar görülecek.

Ege Bölgesi: İzmir, Aydın ve Muğla’da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Antalya’nın doğusu ve Adana çevresinde kuvvetli yağış görülecek. Sahil kesimlerinde su baskınları riskine dikkat çekildi.

Karadeniz Bölgesi: Samsun, Ordu ve Trabzon çevresinde yerel kuvvetli yağmur bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Konya ve Kayseri’de gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına etkili olacak.



