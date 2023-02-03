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Fenerbahçe'nin iptal edilen golü için karar doğru mu?

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sonuçlanırken maç içinde birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Tecrübeli hakem Ali Palabıyık’ın Fenerbahçe’nin 2 penaltı pozisyonunda düdük çalmaması ve Mert Hakan Yandaş’ın 14. dakikada attığı golü VAR’dan gelen uyarıyla iptal etmesi futbol gündemine oturdu. Yaşanan bu tartışmalı pozisyonları eski hakemler yorumladı. Peki Mert Hakan Yandaş’ın iptal edilen golü için eski hakemler ne söyledi? İşte sorunun cevabı.

12:18 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaş’ın iptal edilen golü için eski hakemler ne söyledi?

Mert Hakan Yandaş’ın iptal edilen golü için eski hakemler ne söyledi?


Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 14. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın attığı gol, VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edilmişti. Sarı-lacivertliler, sosyal medyada Palabıyık'a çok sert eleştirilerde bulundu. Eski hakemler ise bu pozisyonları yorumladı. İşte detaylar.

MERT HAKAN YANDAŞ’IN İPTAL EDİLEN GOLÜ ICIN ESKI HAKEMLER NE SÖYLEDİ?

BEİN SPORTS’'daki programda, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım pozisyonları değerlendirdi.

BÜLENT YILDIRIM

Bülent Yıldırım, iptal kararının yanlış olduğunu belirterek; "Elle oynamaya dair somut bir kanıt bulamıyorum. Ele teması değişik açılardan taradığımda ispat edemiyorum. Kanıt olmadığına göre VAR, sürece dahil olmalıydı. Dolayısıyla bu paylaşılmalı.Yanlış karar." dedi.

DENİZ ÇOBAN

Deniz Çoban ise; kararın doğru olduğunu; "Ben, ele temas görüyorum. Gözüm beni yanıltmıyorsa eğer karar doğru." diyerek yorumladı.

FIRAT AYDINUS

TV 8.5'da konuşan Fırat Aydınus ise pozisyon için; "VAR'dan bir çağrı gelecekse; hangi konuda olursa olsun net bir kanıt olmak zorunda. Burada topa elle bir temas olup olmadığı hakkında net bir kanıt yok. Ben göremiyorum. VAR başka açılardan izlediyse onu bilemem. Bu konuda keşke biz de aydınlatılsak. Bu kanıt olmadığı sürece, karar doğru diyemem." sözlerini sarf etti.

ERMAN TOROĞLU

Öte yandan eski hakem Erman Toroğlu, Mert Hakan'ın iptal edilen golündeki tavrıyla ilgili Ali Palabıyık'ı eleştirdi. Toroğlu maçı değerlendirdiği yazısında "Mert Hakan eliyle- koluyla mı aldı, yoksa net gol müydü? Buna VAR karar verdi. Hakem gitmedi. Peki pozisyon yoruma açık mıydı, net miydi? Ben olsaydım, hakemi çağırırdım çünkü yoruma açık bir pozisyondu. O zaman hakeme ne gerek var, tribünden VAR'lar maçları idare etsinler." ifadelerine yer verdi.








#Fenerbahçe
#Ali Palabıyık
#Mert Hakan Yandaş
#Adana Demirspor
#Bülent Yıldırım
#Deniz Çoban
33 dakika önce
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Fenerbahçe'nin iptal edilen golü için karar doğru mu?
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