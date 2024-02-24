Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısına katıldı. Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Manisa Valisi Enver Ünlü ve MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa protokolü de katıldı. Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmada 'Mesai saatleri düşecek mi?' konusuna da değindi.

Bakan Vedat Işıkhan çalışma saatlerinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı; ''Son günlerde çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Tabi ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı önceliyoruz. Devamında ise Türkiye Yüzyılına yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim.