|
Özgün

Mesai saatleri kısalıyor mu? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi: Doğrudan bir açıklama gelmediği sürece...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerinin düşeceğiyle ilgili yapılan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Şu anda çalışma saatlerini düşürmeye yönelik bir çalışmanın olmadığının altını çizen Işıkhan, "Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim." ifadelerini kullandı. İşte konuya ilişkin detaylar.

13:55 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:01 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Çalışma saatleri kısalıyor mu, mesai saati kılacak mı?
Çalışma saatleri kısalıyor mu, mesai saati kılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısına katıldı. Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Manisa Valisi Enver Ünlü ve MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa protokolü de katıldı. Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmada 'Mesai saatleri düşecek mi?' konusuna da değindi.

MESAİ SAATLERİ DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

Bakan Vedat Işıkhan çalışma saatlerinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı; ''Son günlerde çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Tabi ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı önceliyoruz. Devamında ise Türkiye Yüzyılına yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim.

Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim."



#Mesai saatleri
#çalışma saatleri
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Oruç açarken okunacak iftar duası Arapça, okunuşu ve anlamı