Metaverse nedir? Metaverse arsa nasıl alınır?

Metaverse’de 15 bini İstanbul’da olmak üzere Türkiye’de de 30 bin arsa satıldı. Platformlarda arsaların metrekaresi 4 bin dolardan başlıyor. Her geçen gün daha çok duyulmaya başlayan Metaverse kavramı ile ilgili detaylar merak ediliyor.

METAVERSE NEDİR?

Geride bıraktığımız 2021 yılının en çok konuşulan konularından biri de 'metaverse' oldu.

Kullanıcıların 3 boyutlu şekilde yer alabileceği 'sanal evren' olarak bilinen 'metaverse' kavramı özellikle sosyal medya platformu Facebook'un, şirket ismini "Meta" olarak değiştirmesiyle gündemde kaldı. İnternet deneyimini bir üst noktaya taşıma amacı taşıyan bu teknoloji, Meta'nın (Facebook) Kurucusu Mark Zuckerberg tarafından "fizikselleştirilmiş internet" olarak tanımlandı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg geçen ay şirketin yeni markalaşmasını açıklarken, “Bir sonraki platform ve ortamda izlemekle kalmayıp, deneyimin içinde olduğunuz daha sürükleyici ve somutlaştırılmış internet olacak ve biz buna Metaverse diyoruz.” dedi.

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METAVERSE ARSA NASIL SATILIYOR?

Kullanıcıların, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini (sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı bileklik vs.) kullanarak 3 boyutlu şekilde yer alabileceği bu sanal evrenin, iş toplantılarından eğlenceye çeşitli amaçlarla kullanılması hedefleniyor.

Yılın son günlerinde arsa satışıyla da gündeme gelen metaverse'de, Sandbox, Ovr gibi birçok metaverse platformunda milyon dolarlık parsel alımları gerçekleştirildi. Metaverse adı verilen bu sanal toplumsal düzleme ilk giriş yapan şehir ise Seul oldu.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünya haritasının toplumsal bir düzlem olarak kullanıldığı bazı metaverse evrenlerinde, insanlar meydanları, kültürel binaları, ibadet alanlarını bile satın aldı.

İSTANBUL’DA 15 BİN ARSA SATILDI

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Türkiye’de 30 bin, İstanbul’da 15 bin parsel satıldı. Stadyum, saray, cami, köprü gibi sembol alanlar çoktan tükendi. Çok sayıda arsa satışı yapan platform olsa da en yaygınları Decentraland, Sandbox , Axie ınfınıty, OVR ve Nextearth. Arsa alış satışları kripto paralarla yapılıyor. Aynı arsanın her ayrı platformda ayrı bir sahibi olabiliyor. Bu arsaların değeri, platformların popülerliğine göre değişkenlik gösteriyor.

Kripto para birimleriyle Türkiye’de şimdiye kadar sanal olarak 30 bin parsel satılırken, İstanbul satışlarda ilk sırada kendine yer buldu. İstiklal Caddesi, İstanbul Boğazı'nın çevresi, tarihi camiler sanal alıcılarının oldu. Ortaköy ve Boğaz hattında parseller 500 lira iken, Bağcılar ve Esenler’de yaklaşık 135 lira civarında satılıyor. Bu teknolojinin, gelecek yıllarda daha etkin olması bekleniyor.

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5 MİLYON DOLARA BİLE VAR

Decentraland gerçek haritayı parselleyerek satış yapıyor. Çizimlerin kaliteli olduğu ve birçok oyun faaliyeti bulunduğu için platform diğer uygulamalara göre daha fazla tercih ediliyor. Arsaların metrekare fiyatı 4 bin dolar olarak satışa sunuluyor.

4 parselden oluşan arsa 500 bin dolar, işlek olan bir yerde arsa fiyatları ise 5 milyon dolara kadar satılabiliyor. Bu platformda ikinci el satışları da başladı. Örneğin 27 Ocak’ta 2 milyon dolara arsa satın alan kişi, arsayı 5 milyon dolara satışa sundu. Platform aynı zamanda 9 milyar dolarlık bir kripto para varlığına sahip.