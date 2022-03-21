Özgün Metaverse nedir? Metaverse çılgınlığı ile ilgili her şey
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Metaverse nedir? Metaverse çılgınlığı ile ilgili her şey

Son zamanlarda adında sıkça söz ettiren Metaverse, yeni dünya düzeninin ayak sesleri mi? 2021 senesinde Facebook'un öncülük etmesiyle hız kazanan Metaverse sanal yatırımcılar tarafından oldukça desteklendi. Geçtiğimiz aylarda Hindistan'daki bir çift Metaverse'de düğün gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra sanal yatlar binlerce dolara satılıyor. Peki Metaverse nedir? Türkiye'nin Metaverse girişimi nedir? İşte bütün detaylar sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Metaverse nedir? Metaverse arsa nasıl alınır? Türkiyenin Metaverse girişimi nedir?
Metaverse nedir? Metaverse arsa nasıl alınır? Türkiye'nin Metaverse girişimi nedir?

Tüm dünyada adından sıkça söz ettiren Metaverse son zamanların en popüler teknolojisi haline geldi. Birçok iş adamı ve devasa markaların yatırım yaptığı, sanal yatırımcıları günden güne artan Metaverse nedir? Türkiye'nin Metaverse girişimi nedir? İşte sizler için hazırladığımız haberimiz...

Metaverse nedir? Metaverse ne demek?

  • Metaverse kısaca sanal evren olarak adlandırılabilir. İçerisinde sanal arsaların olduğu, sanal karakterlerin yer aldığı, sanal evlerin, yatların ve gerçek dünyadaki hemen her şeyin yer aldığı bir dijital dünya olarak tanımlanabilir.
  • Bu dünya içerisinde aynı gerçek hayattaki gibi denize, caddelere ya da mağazalara yakın bir dijital arsa alabilir ya da billboard satın alarak kiralayabilirsiniz.

Metaverse nedir? Metaverse arsa nasıl alınır? Türkiye'nin Metaverse girişimi nedir?
Metaverse nedir? Metaverse arsa nasıl alınır? Türkiye'nin Metaverse girişimi nedir?

Metaverse arsa nedir ve nasıl alınır?

Bu yıl milyonlarca dolar değerindeki birkaç emlak anlaşması, 'metaverse' kelimesini dilimizin ucuna getirdi. Metaverse deposu, kullanıcıların kişiselleştirilmiş avatarları kullanarak keşfedebilecekleri sanal bir dünyadır.

Oyun oynamanın ötesine geçer ve ziyaretçilerin sanal olarak etkileşime girmesine ve çeşitli aktiviteleri gerçek zamanlı olarak deneyimlemelerine olanak tanır. Uzmanlar, metaverse'in şimdi 1 trilyon dolarlık benzersiz bir gelir fırsatını temsil ettiğine inanıyor.

Metaverse arsa alma siteleri; sandbox.game, axieinfinity.com, decentraland.org, ovr.ai ve myneighboralice.com şimdilik en popüler olan metaverse arsa alma siteleri arasında yer alıyor.

Metaverse coinleri neler?

  1. Axie Infinity (AXS)
  2. The Sandbox (SAND)
  3. Decentraland (MANA)
  4. Enjin Coin (ENJ)
  5. Defi Kingdoms (JEWEL)
  6. Mobox (MBOX)
  7. My Neighbor Alice (ALICE)

Metaverse nedir? Metaverse arsa nasıl alınır? Türkiye'nin Metaverse girişimi nedir?
Metaverse nedir? Metaverse arsa nasıl alınır? Türkiye'nin Metaverse girişimi nedir?

Türkiye'nin Metaverse girişimi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO Congresium'da düzenlenen "Forum Metaverse" programında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Bizlere de düşen kendi insanlarımızı, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamaktır" dedi. Erdoğan "Önümüzdeki dönemi Dijital Seferlik Dönemi olarak ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Bizlere de düşen kendi insanlarımızı, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamaktır. Böyle bir toplantı yapıyor olmamızın sebebi de işte budur." dedi.

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