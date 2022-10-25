Metaverse nasıl girilir? Metaverse çılgınlığı ile ilgili her şey

Tüm dünyada adından sıkça söz ettiren Metaverse son zamanların en popüler teknolojisi haline geldi. Birçok iş adamı ve devasa markaların yatırım yaptığı, sanal yatırımcıları günden güne artan Metaverse nedir? Türkiye'nin Metaverse girişimi nedir? İşte sizler için hazırladığımız haberimiz...

Metaverse nedir? Metaverse ne demek?

Metaverse kısaca sanal evren olarak adlandırılabilir. İçerisinde sanal arsaların olduğu, sanal karakterlerin yer aldığı, sanal evlerin, yatların ve gerçek dünyadaki hemen her şeyin yer aldığı bir dijital dünya olarak tanımlanabilir.

Bu dünya içerisinde aynı gerçek hayattaki gibi denize, caddelere ya da mağazalara yakın bir dijital arsa alabilir ya da billboard satın alarak kiralayabilirsiniz.

Metaverse nedir? Metaverse arsa nasıl alınır? Türkiye'nin Metaverse girişimi nedir?

Metaverse arsa nedir ve nasıl alınır?

Bu yıl milyonlarca dolar değerindeki birkaç emlak anlaşması, 'metaverse' kelimesini dilimizin ucuna getirdi. Metaverse deposu, kullanıcıların kişiselleştirilmiş avatarları kullanarak keşfedebilecekleri sanal bir dünyadır.

Oyun oynamanın ötesine geçer ve ziyaretçilerin sanal olarak etkileşime girmesine ve çeşitli aktiviteleri gerçek zamanlı olarak deneyimlemelerine olanak tanır. Uzmanlar, metaverse'in şimdi 1 trilyon dolarlık benzersiz bir gelir fırsatını temsil ettiğine inanıyor.

REKLAM

Metaverse arsa alma siteleri; sandbox.game, axieinfinity.com, decentraland.org, ovr.ai ve myneighboralice.com şimdilik en popüler olan metaverse arsa alma siteleri arasında yer alıyor.

Metaverse nasıl kullanılır?

Öncelikle kendinize dijital bir cüzdan oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında sanal arazi satan firmaları araştırıp, araziyi satan platform üzerindeki coinler ile ya da sanal cüzdan üzerinden Metaverse'ün yerel para birimi kripto para ile arsanızı satın alabilirsiniz. Arsanızı satan satıcıya fiyat konusunda teklif de verebilirsiniz.

Metaverse amacı nedir?

Metaverse, bilgisayarlar, android cihazlar ve 3D (3 boyutlu) cihazlar sayesinde insan bilişinin (algısının) yapay bir fiziksel ortama katılmasını sağlamaktadır.

Bu yeni evrenin; sanal ve gerçek hayat arasında bir köprü kurarak, oyunlara gerçekçi bir deneyim sunması, çalışma ortamlarında büyük farklılıklar yaratması, sosyalleşme açısından alışılmışları tamamı ile değiştirmesi istenirken, sanal dünya ile gerçek dünyayı birleştirmek amaçlanıyor.

REKLAM

Metaverse nasıl girilir?

Facebook ana şirketinin adını Meta Platforms Inc. olarak değiştireceğini duyurduğundan beri herkesin sorduğu soru bu. Facebook Metaverse teknolojisinde henüz kendi yatırımını halk kitlesine açmamıştır. Şu an için sanal bir oyun alanının içerisinden, Kripto para birimi ile arsa almak ve buraya insanların ilgisini çekebilecek 3D modellemeler koymak dışında pek bir şey yapmanız mümkün olmayacaktır.

Grubun en son donanım yeniliklerini yakından takip eden biri için bu büyük bir sürpriz değildi. Facebook yavaş yavaş daha çok akıllı gözlüklere, sanal gerçeklik kulaklıklarına ve internet üzerinden gerçeğe yakın görüntülü görüşmelere odaklanıyordu.

Böylece Metaverse, iki boyutlu sosyal medya dünyasının bir adım ötesine geçerek dijital etkileşimli bir ortama geçiyor.

REKLAM

Meta, WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamaları gibi sosyal medya platformlarını değiştirmeyi planlamıyor, ancak Metaverse aracılığıyla dijital bir dünya yaratmaya odaklanıyor.

Metaverse coinleri neler?

Axie Infinity (AXS) The Sandbox (SAND) Decentraland (MANA) Enjin Coin (ENJ) Defi Kingdoms (JEWEL) Mobox (MBOX) My Neighbor Alice (ALICE)

Metaverse nedir? Metaverse arsa nasıl alınır? Türkiye'nin Metaverse girişimi nedir?

Türkiye'nin Metaverse girişimi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO Congresium'da düzenlenen "Forum Metaverse" programında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Bizlere de düşen kendi insanlarımızı, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamaktır" dedi. Erdoğan "Önümüzdeki dönemi Dijital Seferlik Dönemi olarak ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Bizlere de düşen kendi insanlarımızı, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamaktır. Böyle bir toplantı yapıyor olmamızın sebebi de işte budur." dedi.

REKLAM