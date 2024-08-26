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Bunaltıcı sıcaklıklar azaldı: Yeni haftada yurt genelinde sağanak bekleniyor! İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

Bunaltıcı hava, sağanaklarla serinledi. Sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesine geriledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yeni haftada da yurdun büyük bölümü yağışlı olacak. Salı gününden itibaren Ankara'da aralıklarla sağanak bekleniyor. Peki İstanbul’da hava nasıl olacak? İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl?

09:43 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Yurdun geniş bölümünde yağmur etkili oldu. Bunaltıcı sıcaklıklar azaldı. Yeni haftada yurt genelinde pek çok ili sağanak bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların hayatı olumsuz yönde etkileme ihtimali olduğu uyarısında da bulundu.

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Hava sıcaklıkları ülke genelinde azalmış durumda, mevsim normalleri civarına düştü. Biraz serinledik özellikle yağışla birlikte bu hafta boyunca da bu şekilde devam etmesini tahmin ediyoruz" dedi.

Yavuz, yeni haftada şiddetli yağmura karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yaptı. "Hafta boyuna baktığımız zaman Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olacak. Bu yağışların hayatı olumsuz yönde etkileme ihtimalleri var."

İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Üç büyük ilde de yağışlı bir hafta bekleniyor. Hava sıcaklıkları Ankara'da 30, İstanbul'da 32, İzmir'de 35 derece civarında olacak.

Yavuz üç büyük ilin hava durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Salı gününden itibaren Ankara'da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesini tahmin ediyoruz. İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak var. İzmir'e baktığımızda önümüzdeki 3 gün yağış beklemiyoruz. Çok bulutlu bir hava hakim, haftanın ikinci yarısından itibaren lokal yağışlar etkili olacak."



#Meteoroloji
#Hava durumu
#İstanbul hava durumu
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