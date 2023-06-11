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10 kent için sağanak uyarısı geldi: Yağış hangi illerde var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre güncel ve son dakika hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. Yarın öğlen saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, yağışın etkili olacağı 10 ilde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. İşte il il 5 günlük hava durumu anlık bilgileri.

14:51 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi

İç Anadolu Bölgesi'ndeki 10 il için yarın öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yağış hangi illerde var?

Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'de de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla, Aydın ve İzmir'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz'de ise Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Ege ve Batı Akdeniz'de yarın saat 12.00-22.00, Orta Karadeniz'de 08.00-21.00 saatleri arasında olması tahmin ediliyor.


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#hava durumu
#Meteoroloji
#yağış
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10 kent için sağanak uyarısı geldi: Yağış hangi illerde var?