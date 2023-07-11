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Meteoroloji uyardı: ‘Sıcak hava dalgası geliyor’

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkacağı iller arasında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yer alıyor.

13:01 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 - 10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının artacağı iller arasında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yer alıyor. Yapılan tahmine göre Edirne 41, Kırklareli 39, Tekirdağ 35 dereceyi görecek.Kırklareli’nde de saatler 11’i gösterdiğinde 38 derece sıcaklık ölçüldü. Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle ağaç altlarında gölge alanlarda zamanını geçiriyor. Havaların çok sıcak olduğunu ifade eden Ertan Bakır, sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkacağını söyledi. Bakır, hava sıcaklığı sebebiyle sürekli gördüğü çeşmede serinlemeye çalıştığını vurguladı. Bakır, vatandaşları, kronik rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere mümkün oldukça dışarı çıkmaması konusunda uyardı.

#hava durumu
#meteoroloji
#sıcaklıklar
22 dakika önce
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