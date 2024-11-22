Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23-24 Kasım hava durumu tahminlerine göre, İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak. Yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık şekilde görülmesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde hissedilen düşük sıcaklıkların hafta sonu daha da düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da kar yağışının başlaması beklenen tarih ise şimdiden merak konusu oldu. İşte, soğuk havanın etkisini artıracağı o dönem...

METEOROLOJİ'DEN UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR!

İstanbul'da etkisi oldukça hissedilen lodos ardından sağanak yağmur geliyor. Cuma gecesinden başlaması beklenen yağışın cumartesi günü kuvvetlenmesi beklenenler arasında.

Öte yandan yağışlar Bursa, Eskişehir, Yalova, Sakarya, Ankara, Antalya gibi illerde de oldukça etkili görülecek.

Rüzgarın ise Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden olumsuz durumlara karşı uyarılar devam ediyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Yurdun yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı ile birlikte yön İstanbul'a çevrildi. Cumartesi günü sağanak yağışla başlayacak havanın kar yağışına dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu.

Meteoroloji uzmanlarının İstanbul'da kar yağışı beklentilerinin artması ardından İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Buna göre hafta sonu kar geliyor!

VALİLİK UYARDI: 8 İLA 10 DERECE DÜŞECEK!

"Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; Cumartesi günü İstanbul'da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır."