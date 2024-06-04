Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl etkisini gösteren Süper El Nino'nun etkisinin hala sürdüğü ancak önümüzdeki günlerde yerini La Nina'ya bırakacağı belirtildi. Peki, sıcak hava ne zaman etkisini kaybedecek? İşte 4 Haziran Salı günü il il hava sıcaklıkları...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 4 HAZİRAN 2024
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu'nun güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?
Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Cuma gününden itibaren ise seet esecek rüzgar serinlik getirecek.
İSTANBUL'DA EN SICAK GÜN BUGÜN
İstanbul'da bugün en sıcak gün, gölgedeki sıcaklık 35 derece, güneşin altında 45 dereceye yakın hissedilecek.
SICAK ÇARPMASINA DİKKAT
Marmara'da gölgedeki sıcaklık 37-38 dereceye ulaşacak, güneşin altında ise 45 derece. Cuma günü ise hissedilen sıcaklık 6 derece düşecek.
7 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU
Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.