Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu paylaştı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji, saat verip dışarıda olacak vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise sıcaklıkların bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıya yer verildi.
Hazırlanan raporda, Eskişehir'de en yüksek sıcaklığın 42 derece ile Sarıcakaya
En düşük ise 27 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklendiği paylaşıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde bugünden itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:
"Bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum"
Özhaseki, sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunarak, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.