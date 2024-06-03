Bu saatlerde dışarı çıkmayın: Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıya yer verildi.