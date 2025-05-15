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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı: Hızı 90 kilometreye ulaşacak

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı: Hızı 90 kilometreye ulaşacak

23:0415/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı: Hızı 90 kilometreye ulaşacak
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı: Hızı 90 kilometreye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısında ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli fırtınanın etkili olacağını bildirdi. İzmir, Aydın ve Muğla bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarılar yapıldı. İşte Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminleri ve uyarılar.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra güney Ege'de, öğle saatlerinden itibaren ise kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına,
İzmir
,
Aydın
ve
Muğla
'nın ise batı ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

Cuma günü gece saatlerinde güney Ege'de, cumartesi günü ise diğer bölgelerde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Başlama-Bitiş Zamanı

16.05.2025 10.00-17.05.2025 07.00

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Fırtına

Oluşması Muhtemel Riskler

Ulaşımda Aksamalar - Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi

Alınabilir Tedbirler
Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

Rüzgar Hızı Sınıflandırması
Kuvvetli Rüzgar

10,8-17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat

Fırtına

17,2-20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat

Kuvvetli Fırtına

20,8-24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat

Tam Fırtına

24,5–28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat

#Ege Bölgesi
#Meteoroloji
#Kuvvetli fırtına
#Hava durumu
#İzmir
#Aydın
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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı: Hızı 90 kilometreye ulaşacak