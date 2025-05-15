Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı: Hızı 90 kilometreye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısında ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli fırtınanın etkili olacağını bildirdi. İzmir, Aydın ve Muğla bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarılar yapıldı. İşte Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminleri ve uyarılar.
Cuma günü gece saatlerinde güney Ege'de, cumartesi günü ise diğer bölgelerde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
16.05.2025 10.00-17.05.2025 07.00
Kuvvetli Fırtına
Ulaşımda Aksamalar - Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi
10,8-17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat
17,2-20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat
20,8-24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat
24,5–28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat