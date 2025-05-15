Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı: Hızı 90 kilometreye ulaşacak

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra güney Ege'de, öğle saatlerinden itibaren ise kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına,

İzmir

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Aydın

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Muğla