Mevlid gecesinde ne oldu? Mevlid gecesinin önemi nedir?

Mevlid gecesi 7 Ekim Cuma akşamı gerçekleşecek. Günün anlam ve önemine uygun olarak ibabetlerini gerçekleştirmek isteyen İslam alemi Mevlid gecesi nedir, ne demek, mevlid gecesinde ne oldu sorularına yanıt aramaya başladı. Mevlid gecesi önemi kısaca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunu ifade ediyor.

MEVLİD GECESİNDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

REKLAM

MEVLİD GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti. Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

REKLAM

ÖZGÜN Mevlid ne demek, anlamı nedir?

ÖZGÜN Mevlid gecesi hangi ibadetler yapılır?