Özgün Mevlid gecesinde oruç tutmanın faziletleri nelerdir?
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Mevlid gecesinde oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

Manevi gecelerinin en önemlerinden biri olan Mevlid gecesi bu yıl 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Mevlid gecesinde ibadet edilecek, dualar ve zikirler çekilerek gecenin bereketinden yararlanılacak. Mevlid gecesinde oruç tutmaya niyet eden kişilerse Mevlid gecesinde oruç tutmanın faziletleri araştırılıyor. Mevlid gecesinin gündüzünde oruç tutulur mu, Mevlid gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlid kandilinde oruç tutulur mu, mevlid kandilinde oruç tutmanın sevabı nedir?
Mevlid gecesi oruç tutmak

Mevlid gecesinde oruç tutulur mu sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalar çerçevesinde merak ediliyor. Bu yıl Ekim ayı içerisinde idrak edilecek olan Mevlid gecesi çerçevesinde ibadetler yerine getirilecek. Peki, Mevlid gecesinde oruç tutulur mu?

MEVLİD GECESİ 2022 NE ZAMAN?

Diyanet'in dini günler takvimine göre Mevlid gecesi bu sene 7 Ekim 2022 Cuma günü idrak edilecek.

MEVLİD GECESİ ORUÇ TUTULUR MU? (DİYANET)

MEVLİD NE ANLAMA GELİYOR?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in (sas) doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

Rasûl-i Ekrem (sas) , İslâm tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak üzere Mekke’ye saldırdığı ve Fil Vak‘ası denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur. genellikle kabul edildiğine göre Rebîülevvel ayının 12’sinde ve gündüz dünyaya gelmiştir.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI

Hz. Peygamber’in (sas) doğum günü uzun yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği çok yönlü etkinliklerle kutlanmaktadır. 1989 yılında “Kutlu Doğum Haftası” adıyla başlatılan ve bazan hicrî takvim bazan da milâdî takvim esas alınarak düzenlenen bu etkinlikler 2010 yılında yayımlanan bir yönetmelikle resmî bir kutlama haftası niteliği kazanmış, 2017 yılında çıkarılan yeni bir yönetmelikle haftanın adı “Mevlid-i Nebî Haftası” olarak, kutlama tarihleri de hicrî takvime göre rebîülevvel ayının on ikinci günü başlayacak şekilde değiştirilmiştir

Mevlid gecesi hangi ibadetler yapılır?
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Mevlid gecesi hangi ibadetler yapılır?
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