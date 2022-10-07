Özgün Mevlid ne demek, anlamı nedir?
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Mevlid ne demek, anlamı nedir?

Mevlid kandili bugün idrak edilecek. Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan mevlid gecesi ibadetler, dualar ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet (sav)'in mübarek doğumunu ifade eden mevlid gecesinde mevlid kelimesinin anlamı da merak kazanıyor. Mevlid ne demek, mevlid kelimesinin anlamı nedir? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlid kelimesinin anlamı nedir? TDKya göre mevlid kelime kökeni
Mevlid kelimesinin anlamı

Mevlid kelimesi dilimizde kullanımda olup anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Kelimelerin anlamı ve kökeni hakkında araştırma yapmayı sevenler bu kelimeye ilişkin araştırma yapıyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çeşitli anlamları olan mevlid kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da farklı cümleler ile beraber kullanılabilir. İşte Mevlid kelimesinin anlamı...

MEVLİD NE DEMEK?

Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

MEVLİD KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sözlük anlamı "doğum yeri ve zamanı" olan mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

Kelime anlamı doğum zamanı olan mevlid, Kuranı kerimde yer almamaktadır.

TDK'YE GÖRE MEVLİD ANLAMI

Mevlid kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mevlid, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre mevlit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi

- Bu mesnevinin okunduğu dinî tören

- Doğma, doğum

- Doğum yeri, insanın doğduğu yer

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