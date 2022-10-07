Mevlid ne demek, anlamı nedir?

Mevlid kelimesi dilimizde kullanımda olup anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Kelimelerin anlamı ve kökeni hakkında araştırma yapmayı sevenler bu kelimeye ilişkin araştırma yapıyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çeşitli anlamları olan mevlid kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da farklı cümleler ile beraber kullanılabilir. İşte Mevlid kelimesinin anlamı...

MEVLİD NE DEMEK?

Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

MEVLİD KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sözlük anlamı "doğum yeri ve zamanı" olan mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

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Kelime anlamı doğum zamanı olan mevlid, Kuranı kerimde yer almamaktadır.

TDK'YE GÖRE MEVLİD ANLAMI

Mevlid kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mevlid, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre mevlit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi

- Bu mesnevinin okunduğu dinî tören

- Doğma, doğum

- Doğum yeri, insanın doğduğu yer

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