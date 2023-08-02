Meyan kökü şerbeti-şurubu

son zamanlarda en çok araştırılan besinlerden biridir. Bu şurubun üretimi meyan adı verilen ve 120–150 santime kadar büyüyebilen bir bitki ile yapılır. Bu şurup genellikle yağın baş düşmanı olarak bilinir. Meyan kökü şurubu, doğal bir bitkisel şurupdur ve birçok faydası vardır. Ancak, meyan kökü şurubunun bazı yan etkileri de vardır.

Meyan kökü şerebeti