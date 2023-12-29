AK Parti ve MHP hangi ilde aday çıkaracak?
2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, bazı illerde tek aday bazı illerde de kendi adayıyla yarışacak. Peki, hangi ilde kim aday çıkaracak?
MHP İstanbul'da hangi ilçelerde aday çıkaracak?
MHP İstanbul'da hangi ilçelerde aday çıkaracak?
31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için partilerin yoğun mesaisi devam ederken AK Parti ve MHP arasında yapılan iş birliğinin detayları da netleşmeye başladı. AK Parti İstanbul'da
Silivri, Avcılar, Küçükçekmece
ve
Beşiktaş
'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayına destek verecek. Ankara'nın ilçeleri için de benzer bir strateji uygulayan iki partinin kurmayları;
Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Ayaş
ve
Kalecik
'te seçime MHP'nin adayıyla girmeye karar verdi.
MHP hangi illerde aday çıkarmayacak, AK Parti'yi destekleyecek iller hangileri?
MHP hangi illerde aday çıkarmayacak, AK Parti'yi destekleyecek iller hangileri?
MHP’nin AK Parti’nin adayını destekleyeceği iller
- Adıyaman,
- Ağrı,
- Ardahan,
- Artvin,
- Batman,
- Bilecik,
- Bingöl,
- Bitlis,
- Burdur,
- Çanakkale,
- Çorum,
- Edirne,
- Giresun,
- Hakkari,
- Iğdır,
- Kırşehir,
- Muş,
- Rize,
- Siirt,
- Sinop,
- Şırnak,
- Tunceli,
- Yalova
Zonguldak olarak açıklandı.
MHP hangi illerde aday çıkaracak? İşte AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği iller
MHP hangi illerde aday çıkaracak? İşte AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği iller
AK Parti ise 5 ilde MHP’nin adayını destekleyecek. Bu iller
Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli
ve
Osmaniye
olarak belirlendi.
AK Parti ve MHP hangi ilde kendi adaylarıyla ayrı ayrı seçime girecek?
AK Parti ve MHP hangi ilde kendi adaylarıyla ayrı ayrı seçime girecek?
AK Parti ve MHP, 22 ilde ise kendi adaylarıyla seçime dahil olacak. Bu iller
- Afyonkarahisar,
- Aksaray,
- Amasya,
- Bayburt,
- Bolu,
- Çankırı,
- Düzce,
- Elazığ,
- Gümüşhane,
- Isparta,
- Karabük,
- Karaman,
- Kastamonu,
- Kırıkkale,
- Kilis,
- Kütahya,
- Nevşehir,
- Niğde,
- Sivas,
- Tokat,
- Uşak
- Yozgat olarak belirlendi.
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2 saat önce