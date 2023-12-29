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MHP İstanbul adayları belli oldu mu? Cumhur İttifakı nerede hangi il ve ilçelerde ortak belediye başkan adayı çıkaracak?

MHP İstanbul belediye başkan adayları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 31 Mart 2024 Pazara günü yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'nin ortak aday çıkaracağı yerler belli oldu. Cumhur İttifakı ortaklarından AK Parti ve MHP İstanbul’da ortak hareket edecek. İstanbul'da 2 ilçe MHP'ye bırakıldı. Peki AK Parti ve MHP hangi ilde ortak, hangi ilde kendi adaylarını çıkaracak?

11:17 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:22 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti ve MHP hangi ilde aday çıkaracak?
AK Parti ve MHP hangi ilde aday çıkaracak?

2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, bazı illerde tek aday bazı illerde de kendi adayıyla yarışacak. Peki, hangi ilde kim aday çıkaracak?

MHP İstanbul'da hangi ilçelerde aday çıkaracak?

31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için partilerin yoğun mesaisi devam ederken AK Parti ve MHP arasında yapılan iş birliğinin detayları da netleşmeye başladı. AK Parti İstanbul'da
Silivri, Avcılar, Küçükçekmece
ve
Beşiktaş
'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayına destek verecek. Ankara'nın ilçeleri için de benzer bir strateji uygulayan iki partinin kurmayları;
Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Ayaş
ve
Kalecik
'te seçime MHP'nin adayıyla girmeye karar verdi.

MHP hangi illerde aday çıkarmayacak, AK Parti'yi destekleyecek iller hangileri?

MHP’nin AK Parti’nin adayını destekleyeceği iller

  1. Adıyaman,
  2. Ağrı,
  3. Ardahan,
  4. Artvin,
  5. Batman,
  6. Bilecik,
  7. Bingöl,
  8. Bitlis,
  9. Burdur,
  10. Çanakkale,
  11. Çorum,
  12. Edirne,
  13. Giresun,
  14. Hakkari,
  15. Iğdır,
  16. Kırşehir,
  17. Muş,
  18. Rize,
  19. Siirt,
  20. Sinop,
  21. Şırnak,
  22. Tunceli,
  23. Yalova

Zonguldak olarak açıklandı.

MHP hangi illerde aday çıkaracak? İşte AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği iller

AK Parti ise 5 ilde MHP’nin adayını destekleyecek. Bu iller
Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli
ve
Osmaniye
olarak belirlendi.

AK Parti ve MHP hangi ilde kendi adaylarıyla ayrı ayrı seçime girecek?

AK Parti ve MHP, 22 ilde ise kendi adaylarıyla seçime dahil olacak. Bu iller

  1. Afyonkarahisar,
  2. Aksaray,
  3. Amasya,
  4. Bayburt,
  5. Bolu,
  6. Çankırı,
  7. Düzce,
  8. Elazığ,
  9. Gümüşhane,
  10. Isparta,
  11. Karabük,
  12. Karaman,
  13. Kastamonu,
  14. Kırıkkale,
  15. Kilis,
  16. Kütahya,
  17. Nevşehir,
  18. Niğde,
  19. Sivas,
  20. Tokat,
  21. Uşak
  22. Yozgat olarak belirlendi.
#MHP
#AK Parti
#2024 Yerel Seçimleri
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