31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için partilerin yoğun mesaisi devam ederken AK Parti ve MHP arasında yapılan iş birliğinin detayları da netleşmeye başladı. AK Parti İstanbul'da

Silivri, Avcılar, Küçükçekmece

ve

Beşiktaş

'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayına destek verecek. Ankara'nın ilçeleri için de benzer bir strateji uygulayan iki partinin kurmayları;

Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Ayaş

ve

Kalecik