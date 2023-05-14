MHP milletvekili sayısı
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı seçim 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer alacak. Vatandaşlar 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için de oy kullanacaklar.
MHP OY ORANI VE MİLLETVEKİLİ SAYISI 2023
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. 2023 seçimleri oy oranları ve milletvekili sayısı YSK tarafından açıklanacak.
2023 MHP NE KADAR OY ALDI?
Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. MHP 2023 Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimi oy oranı ve milletvekili sayısı da belli olacak. MHP seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntıları bilgileri yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.
2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ MHP OY ORANI
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
MHP MİLLETVEKİLİ SAYISI
MHP'nin milletvekili sayısı 48’dir. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır.
24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ MHP OY ORANI
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre MHP 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.