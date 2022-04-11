MHRS üzerinden nasıl randevu alınır?

Aşı veya muayene randevusu almak isteyen vatandaşlar MHRS ile ilgili arama motorlarında araştırma yapıyor. Son dönemlerde artan vakaların ardından birçok kişi aşı randevusu almak için işlemleri hızlandırdı. İşte MHRS üzerinden randevu almak için izlenecek adımlar...

MHRS ÜZERİNDEN NASIL RANDEVU ALINIR?

MHRS randevu alma sistemi ile saniyeler için dilediğiniz hastaneden dilediğiniz hekime, istediğiniz tarih ve saati seçerek randevu alabilirsiniz. Hem online hem de telefon üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğiniz randevu sisteminde dilediğiniz hekimi, hastaneye gideceğiniz zamanı, bölüm ve saati seçme imkanınız da bulunuyor.

Yukarıdaki linke tıklayarak Merkezi Hekim Randevu Sisteminin resmi internet adresine giriş yapabilirsiniz. Daha sonra sağ tarafta yer alan 'Randevu Al' butonuna tıklayın ve açılan ekranda gerekli bilgilerinizi (T.C. kimlik numarası, MHRS şifresi) doldurarak girişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

REKLAM

Daha önce bu sistemi kullanmadıysanız ve MHRS şifreniz henüz yoksa aşağı kısımdaki 'Üye Ol' butonuna tıklayarak sistem üzerinde kayıtlı kalacak üyeliğinizi alabilirsiniz. Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri ve Güvenlik Bilgileri formlarını doldurduktan sonra üyelik işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.

MHRS şifrenizi hatırlamıyor ve üyelik oluşturmayı tercih etmiyorsanız, doktor randevu sistemine e-Devlet aracılığı ile de giriş yapmanız mümkündür. Yukarıdaki ilgili linke tıkladıktan sonra açılan ekranda 'e-devlet ile giriş' butonuna tıklayın. Açılan ekrandan gerekli bilgilerinizi (T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi) giriniz. Açılan ekranda randevu almak istediğiniz hastanenin ilini, tarih ve saati, ilçesini, hangi klinik ve hastane olduğunu, muayene yerinizi ve hekiminizi seçerek 'Randevu Ara' butonuna tıkladığınız zaman size uygun tarihlerde randevunuzu oluşturmuş olacaksınız.

REKLAM

MHRS Mobil Uygulaması Randevu Alma

Android ve IOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefon veya tabletler üzerinden MHRS Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Randevularınızı bu uygulama üzerinden oluşturmanız da mümkündür.

MHRS MOBİL UYGULAMASINI İNDİR

MHRS Telefon İle Randevu Alma

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu oluşturmanın bir diğer yolu da telefon kullanmak. Mobil veya sabit hatlarınız üzerinden Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'ALO 182' çağrı merkezini arayarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Çağrı merkezini (182) aradığınızda çağrı merkezi elemanı kimlik bilgilerinizi aldıktan sonra randevu talep ettiğiniz tarihleri, hastane ve hekim ismini öğrenerek sizi yönlendirecektir. ALO 182, internet kullanmayan vatandaşlar için oluşturulmuş bir çağrı merkezi olup, dakikalar içinde randevunuzu almanızı sağlayan bir çağrı merkezidir.

REKLAM

RANDEVULU VE RANDEVUSUZ HASTALARA HİZMET İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce “MHRS'de Poliklinik Muayene Randevuları” konulu resmi yazı tüm illere gönderildi.

Hastaneye giden herkesi çok yakından ilgilendiren kararın detayları belli oldu. Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı. Devlet hastanelerindeki muayene sistemi ile ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Bakanlık yazısında hasta muayenelerinde COVID nedeniyle uygulanmakta olan yalnızca MHRS sisteminden randevu alan hastalara muayene hizmetinin normalleşme sürecine geçilmiş olması nedeniyle hem randevusuz hem de randevulu hastalara bakılması şeklinde değiştirilmesi talep edildi.