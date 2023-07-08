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Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi için 7.5 milyon euro'luk teklif!

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hızla devam ederken Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile ilgili bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'dan golcü oyuncu için 7.5 milyon Euro değerinde teklif geldi. Forvet bölgesini Edin Dzeko ile güçlendiren Fenerbahçe Batshuayi’yi iyi bir rakama satma düşüncesinde. Yönetimin bu teklif karşısında nasıl bir karar alacağı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor mu, hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.

10:45 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor mu, hangi takıma transfer olacak?

Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor mu, hangi takıma transfer olacak?

Yeni sezon hazırlıkları devam eden Fenerbahçe’de iç ve dış transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arda Güler’in takımdan ayrılmasının ardından Szalai, Arao ve Batshuayi gibi yıldız futbolculara talipler çıktı. Golcü oyuncu Batshuayi için Suudi Arabistan'dan 7.5 milyon Euro değerinde teklif geldi. Yönetimin İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda hangi futbolcularla yollarını ayıracağı ve devam edeceği merak ediliyor. Peki, Michy Batshuayi’yi hangi takım istiyor? İşte detaylar.

MİCHY BATSHUAYİ FENERBAHÇE’DEN AYRILIYOR MU, HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Yapılan transferlerle dünya yıldızlarını getiren Suudi Arabistan ekiplerinden biri de Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi'ye talip oldu.

Transfer dönemine dünya yıldızlarını kadrosuna katarak etkileyici bir giriş yapan Suudi Arabistan ekipleri, gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Bir Suudi Arabistan kulübünün, Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi için 7.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Batshuayi için en az 10 milyon euro bonservis istediği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu transferde Batshuayi'nin kararına göre hareket edeceği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2024'DE SONA ERECEK

Geride bıraktığımız sezon takıma katılan Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



#Michy Batshuayi
#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Suudi Arabistan
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