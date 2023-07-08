Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor mu, hangi takıma transfer olacak?

Fenerbahçe’nin başarılı savunma oyuncusu Atilla Szalai’ye Bundesliga’dan iki takım talip oldu. Szalai 2020/21 sezonun devre arasında 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon savunma hattında büyük sıkıntılar çeken Fenerbahçe’ye gerek hücum hattı gerek savunma hattını takviyeler yapılması bekleniyor. Yönetimin Szalai hakkında nasıl bir karar alacağı ise sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Atilla Szalai Fenerbahçe’den ayrılıyor mu, hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.