Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor mu, hangi takıma transfer olacak?
Yeni sezon hazırlıkları devam eden Fenerbahçe’de iç ve dış transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arda Güler’in takımdan ayrılmasının ardından Szalai, Arao ve Batshuayi gibi yıldız futbolculara talipler çıktı. Golcü oyuncu Batshuayi için Suudi Arabistan'dan 7.5 milyon Euro değerinde teklif geldi. Yönetimin İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda hangi futbolcularla yollarını ayıracağı ve devam edeceği merak ediliyor. Peki, Michy Batshuayi’yi hangi takım istiyor? İşte detaylar.
MİCHY BATSHUAYİ FENERBAHÇE’DEN AYRILIYOR MU, HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?
Yapılan transferlerle dünya yıldızlarını getiren Suudi Arabistan ekiplerinden biri de Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi'ye talip oldu.
Transfer dönemine dünya yıldızlarını kadrosuna katarak etkileyici bir giriş yapan Suudi Arabistan ekipleri, gözünü Türkiye'ye çevirdi.
Bir Suudi Arabistan kulübünün, Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi için 7.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Batshuayi için en az 10 milyon euro bonservis istediği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu transferde Batshuayi'nin kararına göre hareket edeceği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2024'DE SONA ERECEK
Geride bıraktığımız sezon takıma katılan Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.