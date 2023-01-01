Mickael Sylvain Tırpan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Samsunspor, son transferini 6 numara bölgesine yaptı. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Kasımpaşa’da forma giyen Türk statüsündeki Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekipten transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Kasımpaşa SK takımında oynayan Mickael Sylvain Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" ifadelerini kullandı. Peki, Mickael Sylvain Tırpan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.
MİCKAEL SYLVAIN TIRPAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Mickael Tırpan, 23 Ekim 1993 tarihinde Belçika'nın Anderlecht kentinde doğdu. Türk asıllı Belçikalı bir futbolcudur. Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da forma giymektedir.
Profesyonel futbol kariyerine 2015 yılında Belçika'nın Royal Excel Mouscron takımında başladı. 2017 yılında KAS Eupen'e transfer oldu. 2018 yılında KSC Lokeren'e, 2020 yılında Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2021-22 sezonunu Fortuna Sittard'da kiralık olarak geçirdi. 2022-23 sezonunda yeniden Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Kasımpaşa formasıyla 100'ün üzerinde maça çıktı.
29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde çıktığı 276 maçta 10 kez de gol sevinci yaşadı.
Oynadığı takımlar:
> Royal Excel Mouscron (2015-2017)
> KAS Eupen (2017-2018)
> KSC Lokeren (2018-2020)
> Kasımpaşa (2020-2021, 2022-günümüz)
> Fortuna Sittard (2021-2022)