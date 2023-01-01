Samsunspor, son transferini 6 numara bölgesine yaptı. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Kasımpaşa’da forma giyen Türk statüsündeki Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekipten transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Kasımpaşa SK takımında oynayan Mickael Sylvain Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" ifadelerini kullandı. Peki, Mickael Sylvain Tırpan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.