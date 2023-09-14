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Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Belçika’da forma giyen Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncu geçen sezon Fenerbahçe’den KVC Westerlo’ya transfer olmuştu. Muhammed Gümüşkaya KVC Westerlo’da geçen sezon 17 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

09:45 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Belçika’da forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Muhammed Gümüşkaya'nın, Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan törende 1 yıllık geçici sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda forma giydi? İşte detaylar.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Muhammed Gümüşkaya, 1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul'un Kağıthane ilçesinde doğdu. Sol ayağını kullanan orta saha oyuncusu, 1.77 boyunda ve 70 kilodur.

Futbola 2010 yılında Fenerbahçe altyapısında başladı. 2018 yılında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2020-2021 sezonunu Boluspor'da kiralık olarak geçirdi. 2022 yazında Belçika ekibi KVC Westerlo'ya transfer oldu.

Fenerbahçe formasıyla 26 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı. Boluspor formasıyla 22 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıktı. Westerlo formasıyla ise 1 Pro League maçına çıktı.

Muhammed Gümüşkaya, Türkiye U-16, U-17, U-19 ve U-21 milli takımlarında forma giydi.

Muhammed Gümüşkaya'nın oynadığı takımlar:

> Fenerbahçe (2018-2022)

> Boluspor (2020-2021)

> KVC Westerlo (2022-günümüz)

Muhammed Gümüşkaya'nın milli takım kariyeri:

> Türkiye U-16 (2016-2017)

> Türkiye U-17 (2017-2018)

> Türkiye U-19 (2018-2019)

> Türkiye U-21 (2019-2022)



#Muhammed Gümüşkaya
#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#KVC Westerlo
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