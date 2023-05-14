Millet İttifakı sonuçları
MİLLET İTTİFAKI OY ORANLARI BELLİ OLDU MU?
MİLLET İTTİFAKI SEÇİM SONUCU 2023
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SAADET), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Gelecek Partisi (GP ve Demokrat Parti (DP)’nin yer aldığı "Millet İttifakı" seçim sonuçlarını yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.
MİLLET İTTİFAKI PARTİLERİ KİMLER?
"Altılı Masa" girişimiyle bilinen altı siyasi parti, "Millet İttifakı" adı altında seçimlere giriyor. İttifak protokolünü 22 Mart'ta YSK'ye sunan altı parti şu şekilde:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
İYİ Parti
Saadet Partisi (SP)
Gelecek Partisi (GP)
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi
Demokrat Parti (DP)
MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?
Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.
CHP LİSTELERİNDE İYİ PARTİ, DEVA, GELECEK, SAADET VE TDP ADAYLARI
CHP heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. Bu 16 ilin 9’unda CHP listelerinden girilecek, diğer 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek. Öte yandan CHP’de 17 MYK üyesinden 6 isim de listede yer almadı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’nin Erzincan’dan birinci sıradan adayı oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.
CHP’de 17 MYK üyesinden 6 isim de listede yer almadı. Bu isimler; Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke oldu.