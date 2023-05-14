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Millet İttifakı oy oranı ve milletvekili sayısı 2023

Millet İttifakı seçim sonuçları belli oluyor. Seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında merak ediliyor. 64 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemleri ile 2023 seçim sonuçlarına ilişkin bilgiler merak kazandı. 2023 Millet İttifakı oy oranı kaç, Millet ittifakı milletvekili sayısı kaç? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SAADET), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Gelecek Partisi (GP ve Demokrat Parti (DP)’nin yer aldığı "Millet İttifakı" oy oranları ve milletvekili sayıları yenisafak.com’da.

18:08 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Millet İttifakı sonuçları

Millet İttifakı sonuçları

Ülke genelinde en fazla seçmen sayısına sahip olan şehir olan İstanbul 3 farklı seçim bölgesinden oluşuyor. Seçmen sayısının fazlalığı nedeniyle hem siyasi partiler hem de Cumhurbaşkanı adayları için İstanbul’dan çıkacak oylar büyük önem taşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu Millet İttifakı oy oranları ve milletvekili sayısı da
sonuçlarına göre belli olacak.

MİLLET İTTİFAKI OY ORANLARI BELLİ OLDU MU?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Millet İttifakı oy oranları ve milletvekili
da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre 21.00 civarı açıklanacak.

MİLLET İTTİFAKI SEÇİM SONUCU 2023

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SAADET), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Gelecek Partisi (GP ve Demokrat Parti (DP)’nin yer aldığı "Millet İttifakı" seçim sonuçlarını yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

MİLLET İTTİFAKI PARTİLERİ KİMLER?

"Altılı Masa" girişimiyle bilinen altı siyasi parti, "Millet İttifakı" adı altında seçimlere giriyor. İttifak protokolünü 22 Mart'ta YSK'ye sunan altı parti şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

İYİ Parti

Saadet Partisi (SP)

Gelecek Partisi (GP)

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi

Demokrat Parti (DP)

MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

CHP LİSTELERİNDE İYİ PARTİ, DEVA, GELECEK, SAADET VE TDP ADAYLARI

CHP heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. Bu 16 ilin 9’unda CHP listelerinden girilecek, diğer 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek. Öte yandan CHP’de 17 MYK üyesinden 6 isim de listede yer almadı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’nin Erzincan’dan birinci sıradan adayı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

CHP’de 17 MYK üyesinden 6 isim de listede yer almadı. Bu isimler; Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke oldu.



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Isparta Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Isparta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları