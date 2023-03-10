|
Reklam
Reklam
Özgün

YSK’dan kamu görevlilerin istifa etmesi gereken tarihe ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararı imzaladı. Buna göre, 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ikinci turun 28 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifasına ilişkin sürecin 10 Mart itibariyle başladığını duyurdu. Peki kamuda çalışanlar ne zamana kadar istifa edecek? Milletvekili adaylığı için istifa etmesi gereken kamu görevlileri kimler? İşte YSK 2023 seçim takvimi.

16:39 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Milletvekili adayı olmak isteyen kamu personelinin istifaları ne zaman?

Milletvekili adayı olmak isteyen kamu personelinin istifaları ne zaman?

Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına giderek TBMM’nin 28’nci dönem milletvekillerini ve 13’ncü cumhurbaşkanı belirleyecek. Seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerin istifası için son 15 gün. Seçim erkene alınırsa 60 günlük süreç alınmaz ise 90 günlük takvim işleyecek. İki durumda aday olmak isteyen kamu personeli 17 Mart mesai bitimine kadar istifa etmesi bekleniyor.

Milletvekili adayı olmak isteyen kamu personeli ne zaman istifa edecek?

  • Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç bugün (10 Mart) başlamış olup 16 Mart Perşembe saat 17.00'de sona erecektir." dedi.

Milletvekili olmak isteyenler kamu görevlilerinden kimler istifa edecek?

Hâkimler ve savcılar, Yüksek yargı organları mensupları, Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Kamu idarelerinde görev yapan sözleşmeli personeller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamındaki geçici personeller, Belediye başkanları, Subaylar ile astsubaylar, Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Belediye meclisi üyeleri, İl genel meclisi üyeleri, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar aday olmak için görevlerinden ayrılacak.

Seçilemeyenler göreve dönecek mi?

Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar istifa sonrası tekrar görevlerine dönemezler. Bunların dışındaki unvanlarda görev yapan kamu personelleri görevlerine dönebilecek. Aday olamayan veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanabilecek.

Seçim ikinci tura kalırsa tarih ne zaman olacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023'ü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir." bilgisini verdi.

Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.


#2023 seçimleri
#kamu görevlileri
#milletvekili adayı
#ysk
35 dakika önce
default-profile-img
YSK’dan kamu görevlilerin istifa etmesi gereken tarihe ilişkin flaş açıklama
İsveç'te Paludan hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Erbakan'ın kemikleri sızlıyor
Başkan Aşkın Tören deprem bölgesindeki mesaisinde 1 ayı geride bıraktı
ABD'de işsizlik oranı arttı
AFAD lodos dolayısıyla vatandaşları uyardı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.