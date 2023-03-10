Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına giderek TBMM’nin 28’nci dönem milletvekillerini ve 13’ncü cumhurbaşkanı belirleyecek. Seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerin istifası için son 15 gün. Seçim erkene alınırsa 60 günlük süreç alınmaz ise 90 günlük takvim işleyecek. İki durumda aday olmak isteyen kamu personeli 17 Mart mesai bitimine kadar istifa etmesi bekleniyor.

Milletvekili adayı olmak isteyen kamu personeli ne zaman istifa edecek?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç bugün (10 Mart) başlamış olup 16 Mart Perşembe saat 17.00'de sona erecektir." dedi.

Milletvekili olmak isteyenler kamu görevlilerinden kimler istifa edecek?

Hâkimler ve savcılar, Yüksek yargı organları mensupları, Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Kamu idarelerinde görev yapan sözleşmeli personeller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamındaki geçici personeller, Belediye başkanları, Subaylar ile astsubaylar, Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Belediye meclisi üyeleri, İl genel meclisi üyeleri, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar aday olmak için görevlerinden ayrılacak.

Seçilemeyenler göreve dönecek mi?

Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar istifa sonrası tekrar görevlerine dönemezler. Bunların dışındaki unvanlarda görev yapan kamu personelleri görevlerine dönebilecek. Aday olamayan veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanabilecek.

Seçim ikinci tura kalırsa tarih ne zaman olacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023'ü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir." bilgisini verdi.

Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



