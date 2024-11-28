Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere bin kişi alacak.

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 28 Kasım-28 Aralık'ta Bakanlığın "http://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden saat 23.59'a kadar e-Devlet şifresiyle çevrim içi olarak yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı personel alımları nasıl yapılacak?

İnternet dışında, dilekçe, mektup ve posta gibi yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu başvurulara cevap verilmeyecek. Adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri de aynı internet adresi üzerinden sisteme yükleyecekler. Belgelerini sisteme yüklemeyen ya da okunaksız veya eksik yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

Öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini, ortaöğretim mezunu olma şartı aranan unvanlara başvuru yapan adayların ise alan ve dal belirten diplomalarını "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemesi gerekecek.

Milli Savunma Bakanlığı alım şartları neler?

Adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşımaları istenecek.

Adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bu yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan puan almış olmaları ve başvuru kılavuzundaki eğitim durumuna ilişin şartları sınav tarihine kadar taşımaları gerekecek.

Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri, yine "http://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yayınlanacak ve bakanlığın sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Sınav sonuç duyurusu da aynı internet adresinden yayınlanacak, adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı sınav ücreti ne kadar?

Adaylar, sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihlerde T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden 200 lira sınav ücreti ödeyecek.

Mülakat sınavında başarılı olan adayların, Milli Savunma Bakanlığına İlk Defe Devlet Memuru Olarak Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akil hastalığı olmadığına dair" tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu almaları gerekecek.