Bakan Akar'ın açıklaması şöyle: "Bakanlık olarak bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alımı yapacağız. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan’da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.”