Milli Savunma Bakanlığı personel alımları
Milli Savunma Bakanlığına personel alımı süreci başladı. 2 Nisan'da askeri öğrenci aday belirleme sınavı ve öğrenci alımına yönelik çalışmalar başlayacak. Mülakatlar ise haziran ayında yapılacak.
MSB personel alımı MSÜ öğrenci alımı sınavı ne zaman?
- Bakan Akar'ın açıklaması şöyle: "Bakanlık olarak bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alımı yapacağız. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan’da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.”
Millî Savunma Bakanlığı MSÜ sözleşmeli personel alımı ne zaman?
Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini faaliyeti 06 Şubat - 10 Mart 2023 tarihleri arasında yapıldı. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı aday ilgili KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.
Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezinde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacak. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedecek.
2023 MSB ve MSÜ personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?
MSB tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini Ön Başvuru Sonuçları Duyurusu yayımlandı. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.