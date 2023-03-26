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Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alımı için süreç başladı

Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı personel alımının ardından Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlık bünyesinde bu yıl 30 bin 62 personel alımının yapılacağının müjdesini verdi. "Süreç başladı" diyen Bakan Hulusi Akar, 2 Nisan tarihine işaret etti. Peki MSB askeri öğrenci aday belirleme sınavı ne zaman? MSB MSÜ öğrenci alımı ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı personel alımı mülakatları ne zaman yapılacak?

11:14 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı personel alımları

Milli Savunma Bakanlığı personel alımları

Milli Savunma Bakanlığına personel alımı süreci başladı. 2 Nisan'da askeri öğrenci aday belirleme sınavı ve öğrenci alımına yönelik çalışmalar başlayacak. Mülakatlar ise haziran ayında yapılacak.

MSB personel alımı MSÜ öğrenci alımı sınavı ne zaman?

  • Bakan Akar'ın açıklaması şöyle: "Bakanlık olarak bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alımı yapacağız. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan’da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.”

Millî Savunma Bakanlığı MSÜ sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini faaliyeti 06 Şubat - 10 Mart 2023 tarihleri arasında yapıldı. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı aday ilgili KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezinde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacak. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedecek.

2023 MSB ve MSÜ personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

MSB tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini Ön Başvuru Sonuçları Duyurusu yayımlandı. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Sağlık Bakanlığı, 10 bin 900 kişiyi sözleşmeli personel kadrosu ile istihdam edeceğini duyurdu. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar, başvuru şartları ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi başta olmak üzere 10900 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı konusunda tüm merak edilenler.

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, “Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanına çıkacağız.” dedi. Adalet Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 9 bin 229 Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde, 8 bin 376 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 700 İcra Dairesi bünyesinde olmak üzere 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Adalet Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı konusunda tüm merak edilenler.

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