Milyoner'de 200 bin TL'lik soru: İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir? İşte yanıtı

İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 26 Haziran tarihli yayınında sorulan bu soru izleyicilerin de yanıtını merak ettiği sorulardan oldu. İşte 200 bin TL'lik sorunun yanıtı.
Soru: İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir?
A: Keçi
B: Koyun
C: Köpek
D: Tavuk
Köpek, insanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan olarak kabul edilir. Arkeolojik bulgular ve genetik çalışmalar, köpeklerin yaklaşık 15.000 ila 30.000 yıl önce, avcı-toplayıcı toplumlar tarafından evcilleştirildiğini göstermektedir. Bu durum, köpekleri koyun, keçi ve tavuktan daha erken evcilleştirilmiş hale getirir.