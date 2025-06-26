Milyoner'de 200 bin TL'lik soru: İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir? İşte yanıtı

Köpek, insanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan olarak kabul edilir. Arkeolojik bulgular ve genetik çalışmalar, köpeklerin yaklaşık 15.000 ila 30.000 yıl önce, avcı-toplayıcı toplumlar tarafından evcilleştirildiğini göstermektedir. Bu durum, köpekleri koyun, keçi ve tavuktan daha erken evcilleştirilmiş hale getirir.