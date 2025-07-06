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Milyoner'de 500 bin TL'lik soru: 2014'te 24 aylık bir bebek vücut sıcaklığı kaç santigrat dereceye düştükten sonra kurtarılmış ve bu olay Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

Milyoner'de 500 bin TL'lik soru: 2014'te 24 aylık bir bebek vücut sıcaklığı kaç santigrat dereceye düştükten sonra kurtarılmış ve bu olay Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

22:296/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
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Milyoner
Milyoner

Her hafta beğeniyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programın yeni bölümündeki bir soru ise kafaları karıştırdı. 2014'te 24 aylık bir bebek vücut sıcaklığı kaç santigrat dereceye düştükten sonra kurtarılmış ve bu olay Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? İşte o sorunun doğru yanıtı.

Soru: 2014'te 24 aylık bir bebek vücut sıcaklığı kaç santigrat dereceye düştükten sonra kurtarılmış ve bu olay Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

Cevap:
B: 11,8

A: 1,8

B: 11,8

C: 21,8

D: 31,8

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