Miraç Kandili orucu 2024, mübarek günün yaklaşmasıyla ibadetlerini yerine getirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Kandil orucu İslam dininin önem gösterdiği kandil günlerinde Müslümanlar tarafından tutuluyor. Miraç Kandili Hicri takvime göre üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesi gerçekleşiyor. Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından kandil orucu hakkında verilen bilgiler...

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Kandillerde oruç tutmayla ilgili Diyanet İşleri'nin paylaştığı bilgi şu şekilde;

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]).

Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gündür. Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler gündüz oruç tutmuş, gecesinde ise çeşitli ibadetler ve dualarla geçirmiştir.

Bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Dinî açıdan Gece, gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar.

Cuma gecesi; Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.







