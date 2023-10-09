Misakı Milli nedir? Misakı Milli kararları, sınırları nelerdir?

Misakı Milli nedir? Irak'ın Musul'un kentinde bulunan terör örgütü DAEŞ'ten temizlemek için başlatılan operasyonlarda Türkiye'nin yer alıp almaması gündemin birinci maddesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında gündeme getirdiği Misakı Milli sınırları vurgusuyla, Türkiye'nin bu operasyonda yer alması gerektiğini ifade etti. Peki Misakı Milli sınırları nelerdir, Misakı Milli kararları nelerdir? İşte ayrıntılar...

















1- Misakı milli sınırları;





2- Günümüz Türkiye sınırları;









MİSAKİ MİLLİ KARARLARI NEDİR?









1. Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş böl­geler kesin Türk yurdudur, parçalanamaz.









2. Kars, Ardahan ve Batum'da (Elviya-i Selase) gerekirse referanduma gidilecektir.









3. Araplar kendi geleceklerini kendileri belirleyecektir. (Arap­ların çoğunlukla yaşadığı yerlerde referandum yapılacaktır.)









4. Batı Trakya'nın geleceği referandum ile belirlenecektir.









5. İstanbul, Marmara ve Halifenin güvenliği sağlandığı tak­dirde, Boğazlar trafiğe açılacaktır.









6. Azınlıklara, diğer ülkelerdeki Türk azınlığa tanınan haklar tanınacaktır.









7. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez. (Kapitülasyonlar)









Erdoğan: Misak-ı Milli'yi anlarsak sorumluluğumuzu anlarız









Bu kararlar ile, Milli mücadelede hedefler ve vatan sınırları (Misak-ı Milli Sınırları) kesin olarak belirlenmiştir. Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın aldığı en önemli karardır. Bu kararlar meclis onayından geçtiği için resmiyet kazanmış kararlardır. Meclis-i Mebusan; kongre kararlarından etkilenmiştir.









Üniversitelerimizin belirli alanlarda uzmanlığa yönelmelerini sağlamamız gerekiyor. Yaşadığımız tecrübeler bize, üniversitelerimizde yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Görünüşte demokratik olan rektörlük seçimleri, üniversitelerde kızışmaları, kırgınlıkları artıran bir işleve dönüştürülmüştür. Rektör adaylarının belirlendiği sistem sorun haline dönüşnüştür. Bu sistemden vazgeçilmesi, hem ülkemizin yararına olacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde Yüksek Öğretim sistemimizin genel olarak yeni bir yapılanmaya gitmesi gerekiyor.









Suriye ve Irak'ta olanları yaşarken, yeni nesil bir şeyi çok iyi bilmeli. Acaba Misak-ı Milli nedir? Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Eğer Misak-ı Milli'yi kavrarsak, anlarsak Suriye'deki sorumluluğumuzun, Irak'taki sorumluluğumuzun ne olduğunu anlarız"





Başbakan Yıldırım: Musul'daki harekata TSK da katıldı









Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grubu olarak, anayasa değişikliği ve başkanlık sistemini içeren tekliflerini Meclise getireceklerini bildirdi.









Musul'daki harekata TSK'ya ait jetler de katıldı.















