MİT Başkanı, İstanbul Valisi ve Genelkurmay Başkanı belli oldu mu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklama ile 67. Hükümet’in yeni kabinesi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı olarak MİT Başkanı Hakan Fidan’ı, Milli Savunma Bakanı olarak Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i, İçişleri Bakanı olarak ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya atandı.
MİT Başkanı İstanbul Valisi, Genelkurmay Başkanı kim olacak?
Son duruma göre MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş durumda. Yeni bakanların Resmi Gazete'de yayımlanması, MİT, İstanbul Valiliğine ve Genelkurmay Başkanlığına atanacak isimlerin en kısa sürede göreve başlaması beklenirken, bu kritik koltuklar için kimin atanacağı henüz açıklanmadı. MİT Başkanlığına Hakan Fidan'ın yardımcılarından birinin atanması beklenirken İddiaya göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da MİT Başkanlığı için adı geçiyor.
Yeni Kabine isim listesi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
- Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
- Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
- Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
- Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
- İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
- Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
- Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
- Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
- Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
- Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
- Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu