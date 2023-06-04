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MİT Başkanı İstanbul Valisi, Genelkurmay Başkanlığı’na atama bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesine göre, Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olarak, Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak ve Ali Yerlikaya'yı İçişleri Bakanı olarak atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’de yemin ettikten sonra yeni kabineyi açıklamasının ardından 3 kritik koltuk boş kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu üç kritik kuruma ataya yapacak.

10:35 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
MİT Başkanı, İstanbul Valisi ve Genelkurmay Başkanı belli oldu mu?

MİT Başkanı, İstanbul Valisi ve Genelkurmay Başkanı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklama ile 67. Hükümet’in yeni kabinesi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı olarak MİT Başkanı Hakan Fidan’ı, Milli Savunma Bakanı olarak Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i, İçişleri Bakanı olarak ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya atandı.

MİT Başkanı İstanbul Valisi, Genelkurmay Başkanı kim olacak?

Son duruma göre MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş durumda. Yeni bakanların Resmi Gazete'de yayımlanması, MİT, İstanbul Valiliğine ve Genelkurmay Başkanlığına atanacak isimlerin en kısa sürede göreve başlaması beklenirken, bu kritik koltuklar için kimin atanacağı henüz açıklanmadı. MİT Başkanlığına Hakan Fidan'ın yardımcılarından birinin atanması beklenirken İddiaya göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da MİT Başkanlığı için adı geçiyor.

Yeni Kabine isim listesi

  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
  2. Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
  3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
  4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
  5. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
  6. Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
  7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
  8. Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
  9. Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
  10. İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
  11. Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
  12. Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
  13. Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
  14. Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
  15. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
  16. Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
  17. Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
  18. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

İsmail Hakkı Musa kimdir?
İsmail Hakkı Musa kimdir?

İsmail Hakkı Musa, 1 Nisan 1960 tarihinde doğdu. 1987 yılında Nancy II Üniversitesi Hukuk, İktisat ve İşletme Fakültesi Siyasi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1988 yılında Nancy II Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. 2001-2008 yıllarında ise aynı üniversitede Kamu Hukuku/Topluluk Hukuku alanında doktora yaptı. 15 Eylül 2009 - 30 Ekim 2011 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, 1 Kasım 2011-15 Ekim 2012 tarihlerinde Brüksel büyükelçisi olarak görev yaptı. 2012 yılında MİT müsteşar yardımcılığına atandı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın seçimlerde aday olmak için istifa etmesi üzerine 10 Şubat 2015 tarihinde MİT Müsteşarlığı'na vekaleten atandı. Peki Abdullah Eren kimdir nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Abdullah Eren hayatı ve biyografisi.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?
Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

Mahinur Özdemir Göktaş 7 Kasım 1982 tarihinde dünyaya geldi. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da master yaptı. Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılık konularında çalışmalar sürdürdü. 24 Haziran 2009'da Hristiyan Demokrat çizgideki CDH'den milletvekili seçildi ve ülkenin ilk başörtülü milletvekili oldu. 12 Eylül 2019'da Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 67. Hükümet’in kabinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı. Peki Mahinur Özdemir Göktaş nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Mahinur Özdemir Göktaş hayatı ve biyografisi.

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