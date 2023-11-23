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MİT’ten PKK’nın sözde Suriye silahlanma sorumlusuna nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde silah sorumlularından olan 'Hayri Serhat' kod adlı Fahrettin Tolun'u, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Takipten kaçmak amacıyla sürekli yer değiştiren teröristin, yakınında tuttuğu kişilere karşı da son derece tedbirli davrandığı tespit edildi. Aldığı anlık istihbaratlar üzerine düğmeye basan MİT, terörist Tolun'u nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. İşte detaylar.

11:06 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:07 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MİT, PKK'nın sözde silah sorumlusunu etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK'nın sözde silah sorumlusunu etkisiz hale getirdi.

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG tarafından Türk güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda kullanılan silahlardan sorumlu olan örgütün sözde ağır silah ve savunma sanayii sorumlularından "Hayri Serhat" kod adlı Fahrettin Tolun, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Detaylar haberimizde.

MİT’TEN NOKTA ATIŞI OPERASYON

Suriye’nin Rumeylan bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin sözde ağır silah ve savunma sanayi sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve örgütün kırsal kadrolarına katılan en eski teröristlerden olan "Hayri Serhat" kod adlı Fahrettin Tolun, örgüt bünyesinde İran, Irak ve Suriye’de sorumlu düzeyde silahlı faaliyetlerde bulunuyordu.

Suriye’de örgütün üst düzey sorumlulardan olan Tolun, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) örgüte yönelik düzenlediği operasyonlardan korunmaya çalışıyordu. Takipten kaçmak amacıyla sürekli yerini değiştiren Tolun’un yakınındaki kişilere karşı da son derece tedbirli davrandığı bilinirken, MİT aldığı anlık istihbaratlar üzerine terörist için düğmeye bastı. Fahrettin Tolun, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hayri Serhat kod adlı Fahrettin Tolun, 1992’de terör örgütüne katıldı. Birçok silahlı faaliyet yürüttü. Türkiye, İran ve Irak kırsalında çeşitli alanlarda sorumlu düzeyde bulundu. Tolun, 2019’da Suriye’ye geçti ve örgütün sözde ağır silah ve savunma birimi sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı.

Örgütün Türkiye’ye yönelik eylemlerinde kullandığı silahlardan sorumlu olan Tolun hakkında Interpol tarafından oluşturulan ‘Kırmızı Bülten’in yanı sıra Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından da “terör amaçlı örgüte üye olma” suçundan oluşturulan dosya kayıtları bulunmaktaydı.



#MİT
#İstihbarat Teşkilatı
#PKK
#YPG
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