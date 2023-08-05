MKE Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çekişmeli ve bol pozisyonlu geçen maçta taraflar eşitliği bozamadı ve maç 1-1 bitti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.