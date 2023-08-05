MKE Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
MKE Ankaragücü ve Konyaspor hazırlık maçında karşılaşıyor. Beştepe Tesislerinde oynanacak karşılaşma öncesi canlı yayın ekranı futbol severler tarafından araştırılıyor. Maç yayın bilgisi ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
MKE ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
MKE ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
MKE Ankaragücü - Konyaspor hazırlık maçı
bugün saat 17.30
’da başlayacak. Karşılaşma
Ankaragücü YouTube kanalından
naklen yayınlanacak. Maç canlı yayın ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
MKE ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR CANLI SKOR
MKE ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR CANLI SKOR
#MKE Ankaragücü
#Konyaspor
#hazırlık maçı
1 saat önce