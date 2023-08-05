|
Özgün

MKE Ankaragücü - Konyaspor canlı yayın ve canlı skor ekranı

MKE Ankaragücü ve Konyaspor yeni sezona hazırlık kapsamında bugün karşı karşıya geliyor. Beştepe Tesisleri’nde oynanacak karşılaşma saat 17.30’da başlayacak. Peki MKE Ankaragücü - Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç canlı yayın linki ve canlı skor ekranı.

17:09 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
MKE Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MKE Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MKE Ankaragücü ve Konyaspor hazırlık maçında karşılaşıyor. Beştepe Tesislerinde oynanacak karşılaşma öncesi canlı yayın ekranı futbol severler tarafından araştırılıyor. Maç yayın bilgisi ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MKE ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

MKE Ankaragücü - Konyaspor hazırlık maçı
bugün saat 17.30
’da başlayacak. Karşılaşma
Ankaragücü YouTube kanalından
naklen yayınlanacak. Maç canlı yayın ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

MKE ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR CANLI SKOR



#MKE Ankaragücü
#Konyaspor
#hazırlık maçı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MKE Ankaragücü - Konyaspor canlı yayın ve canlı skor ekranı