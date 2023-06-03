Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda başlayan maçta taraflar 1-1 berabere kaldı.

İki golün de ilk yarının son bölümünde geldiği maçta perdeyi 40. dakikada Konyaspor'da Marlos Moreno açtı. Karagümrük'ten cevap 45+4'te Mbaye Diagne'den geldi.

İlk yarının son düdüğüyle birlikte Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic itirazları nedeniyle art arda gördüğü iki sarı kart neticesinde kırmızı kartla ikinci yarıda takımının başında olamadı.

İkinci yarıda da eşitlik bozulmayınca maç 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 50 yaparken Fatih Karagümrük 48 yaptı.