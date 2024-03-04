Mogan Enerji'nin halka arzı, yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyatla satışa sunuldu ve talep toplama işlemi tamamlandı. Şimdi ise merakla beklenen sonuçlar ve Borsa İstanbul'da işlem tarihi belli oldu. Talep toplama işlemi tamamlandı ve sonuçlar 3 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Peki, MOGAN Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Kaç lot verdi? MOGAN borsada ne zaman işlem görecek?

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMERİ TAMAMLANDI

Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arzında 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde üç gün süreyle talep toplandı. Şirketin halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Halka arzda yüzde 80 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrıldı. Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı! Şirketin bireysel yatırımcılara dağıttığı lot miktarı 60 oldu.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,47 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 13,77 katı talep toplandı. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,93 katı talep toplanmış oldu.

Halka arz sonucunda, toplamda 3.646.386 başvuruya göre payların 3.502.171 adedi yurt içi Bireysel yatırımcılara, 212 adedi yurt içi kurumsal yatırımcılara olmak üzere, toplam 3.502.383 yatırımcının talebi karşılanarak dağıtım yapıldı. Bireysel yatırımcılara kişi başı ortalama 60 lot (679 TL) pay dağıtımı gerçekleşti.

MOGAN ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞŞEM GÖRECEK?

Mogan Enerji borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. Şirketin bu hafta içi Yıldız Pazar’da işlem göreceği tahmin ediliyor.







