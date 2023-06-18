Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çıkacağı elemelere bir yıldız santrfor yetiştirmeye çalışıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Lyon ile sözleşme yenilemeyen Moussa Dembele'yi de 5 milyon Euro'nun altına ikna etmeye çalışıyor. Moussa Dembele’nin kim olduğun vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında. Peki, Moussa Dembele kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Moussa Dembele kimdir?

Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996 tarihide doğdu. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Fulham kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Celtic, Lyon ve Atlético Madrid kulüplerinde oynadı.

Moussa Dembele, genç yaşlarda üstün yeteneği fark edilen oyuncular arasındadır. Oyuncu kariyeri boyunca çok farklı takımlarda verimli olabileceğini kanıtlamıştır. Gelin Moussa Dembele’nin parlak kariyerinden öne çıkan maddelere göz atalım:

Fransa’nın Paris şehrinde amatör bir kulüpte futbola başlayan Moussa Dembele, kısa süre sonra PSG yetkilileri tarafından altyapı için transfer edilmiştir.

Moussa Dembele ilk profesyonel imzasını Fulham ile beraber atmıştır. Burada farklı yaş gruplarında oynama şansı bulan yıldız isim, 2013 senesinde A Takım’da oynamaya başlamıştır. Burada 3 sene oynadıktan sonra Celtic’e transfer yapmıştır.

2016-2018 yılları arasında İskoçya Ligi’nde Celtic adına mücadele etmiş ve bu süreçte 55 maça çıkıp 26 gole imzasını atmıştır.

2018 yılında yeniden Fransa’ya dönen Moussa Dembele, bu defa Lyon formasını üstüne geçirmiştir. Kariyerinde en parlak günlerini Lyon ile beraber yaşamıştır. Oyuncu burada 56 gole imzasını atmıştır.

Lyon’da oynadığı dönemde yarım dönemliğine Atletico Madrid’e transfer olmuştur. Fakat burada beklenen katkıyı verememiş ve sadece 5 maçta forma giymiştir.

Fransa Milli Takımı’nda farklı yaş gruplarında oynayan yıldız golcü, özellikle U-21 takımında gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Oyuncu 2016-2017 sezonunda İskoçya’da Celtic adına gol kralı olmuştur. Aynı sezonda yılın en güzel golüne de imzasını atmıştır.







