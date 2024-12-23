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MSB ASKERLİK SEVK YERLERİ: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2025?

MSB ASKERLİK SEVK YERLERİ: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2025?

16:0723/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

"Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2025?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bedelli askerlik yerleri vatani görevini yerine getirecek olan on binlerce askerin merak konusu oldu. Sevk tarihleri için gözler MSB'de! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuru ardından askerlik yerleri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri belli oldu mu?

Bedelli askerlik başvurusu yapan adaylar, celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için birliklerine sevk edilecek. Yerler ve tarihler merakla bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN

Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.


BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bedelli askerlik yerleri için henüz tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında bedelli askerlik sevk ve celp tarihlerinin 2025 Ocak ayı başında itibaren açıklanması bekleniyor.


BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Bedelli askerlik yararlanma şartları şunlardır:


a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.


b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.


c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.


ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

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