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MSB muvazzaf astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Muvazzaf Astsubay adayı temini başvuru kılavuzu paylaşıldı. MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev almak isteyen kişiler için aranılan şartlara kılavuzda yer verildi. Peki, MSB muvazzaf astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte Astsubay alımı başvuru ekranı e-Devlet...

16:02 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Astsubay alımı

Astsubay alımı

MSB muvazzaf astsubay alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. 2023 TSK astsubay alımı ile ilgili yayınlanan duyuruda; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına (yer sınıflarına) muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere lisans mezunu 27 yaşından büyük olmayanlar adayların başvuru yapabileceği açıklandı. Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokullarını tamamlayan adaylar, MSB astsubay alımı başvurularını e-Devlet ekranından tamamlayacaklar. Muvazzaf astsubay alımı başvurularını başvuru formunu doldurarak yapacak adaylarda 2022 veya 2023 KPSS puan şartı aranacak. Peki, astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar başvurını MSB Personel Temin e-Devlet internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler. Astsubay alımı için ön başvurular 17 Eylül 2023 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, yapılabilecek. Konuya dair yapılan açıklamada "https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

MSB ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

MSB ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2023

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamındapersonel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın veerkek adaylardan;

(1) 01 Ocak 2023 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1996 vedaha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar(01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’degösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkatealınmayacaktır),



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