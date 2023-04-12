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MSB 30 bin 62 personel alımı yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alımı için başvuru tarihleri heyecanla bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlık olarak bu yıl toplam 30 bin 62 personel alımı yapacaklarını söyledi. Akar, 2 Nisan'da yapılan askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaların başlayacağını, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edeceğini bildirdi. Peki MSB personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman?

17:57 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı personel alımı

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı

Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alımı için başvuru tarihleri heyecanla bekleniyor. MSB'nin resmi ve sosyal medya hesapları sık sık kontrol edilirken adaylar "MSB personel alımı başvurusu ne zaman?" sorusunu yöneltiyor. Peki 30 bin 62 MSB personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 bin 62 personel alımı başvuru tarihi hakkında henüz bir duyuru yapılmadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine de vurgu yaptı. Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Akar, şöyle konuştu: Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı personel alım takvimi

2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmalar başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde, ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.


Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, “Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanına çıkacağız.” dedi. Adalet Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 9 bin 229 Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde, 8 bin 376 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 700 İcra Dairesi bünyesinde olmak üzere 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Adalet Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları ile kontenjanları ve branş dağılımı.


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#Milli Savunma Bakanlığı
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