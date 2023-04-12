Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alımı için başvuru tarihleri heyecanla bekleniyor. MSB'nin resmi ve sosyal medya hesapları sık sık kontrol edilirken adaylar "MSB personel alımı başvurusu ne zaman?" sorusunu yöneltiyor. Peki 30 bin 62 MSB personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 bin 62 personel alımı başvuru tarihi hakkında henüz bir duyuru yapılmadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine de vurgu yaptı. Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Akar, şöyle konuştu: Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı personel alım takvimi

2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmalar başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde, ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.







