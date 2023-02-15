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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak

illi Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Başvurularını tamamlayan adaylar 19 Mart 2023 tarihinde gerçekleşecek sınav tarihini beklemeye başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından MSÜ sınavı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. 2023 MSÜ sınavı ertelendi mi, ne zamana ertelendi? İşte ÖSYM'den MSÜ açıklaması!

11:38 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MSÜ 2023 sınavı

MSÜ 2023 sınavı

Başvuruların 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alındığı MSÜ sınavı ileri bir tarihe ertelendi. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada sınav tarihinin 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle değiştirildiği bilgisi kaydedildi.

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Yeni takvime göre MSÜ sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. İşte ÖSYM tarafından yapılan o açıklama:

e-YDS 2023/2 (İngilizce) Sınavı ile 2023-MSÜ Sınavı : Sınav Tarihi Değişikliği

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;

18 Şubat 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 tarihinde yapılmasına,

19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2023-MSÜ geç başvuru tarihinin ÖSYM Başkanlığınca 1-6 Mart 2023 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Özellikle deprem bölgesinde yaşayan ve sınava başvuru yapan adaylar, sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyordu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “ Geç başvuru süresince adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir." ifadesine yer verildi.



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#msü sınav tarihi
2 saat önce
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak
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