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MSÜ 2023 sınavı
Başvuruların 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alındığı MSÜ sınavı ileri bir tarihe ertelendi. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada sınav tarihinin 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle değiştirildiği bilgisi kaydedildi.
Yeni takvime göre MSÜ sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. İşte ÖSYM tarafından yapılan o açıklama:
e-YDS 2023/2 (İngilizce) Sınavı ile 2023-MSÜ Sınavı : Sınav Tarihi Değişikliği
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;
18 Şubat 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 tarihinde yapılmasına,
19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2023-MSÜ geç başvuru tarihinin ÖSYM Başkanlığınca 1-6 Mart 2023 olarak değiştirildiği duyuruldu.
Özellikle deprem bölgesinde yaşayan ve sınava başvuru yapan adaylar, sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyordu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada “ Geç başvuru süresince adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir." ifadesine yer verildi.