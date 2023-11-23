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MSÜ 2024 sınav takvimi belli oldu! MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak?

MSÜ 2024 sınav tarihleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurusuna göre Milli Savunma üniversitesi sınav tarihleri ve başvuru tarihleri belli oldu. Sınava girecek binlerce aday, tarihleri yakından araştırıyor. Peki, MSÜ sınavları ne zaman, hangi tarihte? MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detayları…

16:09 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:02 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MSÜ 2024

MSÜ 2024

ÖSYM sınav takvimi 2024 yayımlandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, merakla beklenen 2024 sınav tarihlerini açıkladı. Bunlar arasında Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ 2024 sınav tarihi de merak ediliyor. Peki, MSÜ 2024 ne zaman, hangi tarihte? İşte MSÜ sınav takvimi 2024 ile MSÜ başvuru, sonuç tarihleri...

MSÜ 2024 ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 2024 yılında 3 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ 2024 başvuruları ne zaman?

MSÜ 2024 sınav başvuruları 3-30 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

MSÜ sınavı için geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması aracılığıyla yapacaklar.

MSÜ nedir?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.



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