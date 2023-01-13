MSÜ 2023 başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın, 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak. Başvuru yapacak adayların başvuru ücretini yatırması gerekiyor. Peki, 2023 MSÜ başvuru ücreti ne kadar, nereye ödenecek?

MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile MSÜ sınavı başvuruları başladı. ÖSYM "Sınava başvurular, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 13 Ocak 2023 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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2023 MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ sınav ücreti 130 TL'dir.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı parayatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

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İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden veATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

MSÜ BOY KİLO SINIRI NEDİR?

Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları içinasgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları 165 cm-190 cm (dâhil) arasında olacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır. Boy kilo sınırı ile ilgili fotoğraflar aşağıda da devam ediyor.

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