Özgün MSÜ 2023 başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
ÖZGÜN HABERLER

MSÜ 2023 başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

Milli Savunma Üniversitesi altında eğitim almak isteyen adayların katılacağı sınav için MSÜ başvuru işlemlerinin ÖSYM tarafından 13 Ocak 2023 tarihinde başladığı duyuruldu. Yayımlanan MSÜ başvuru kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre sınav başvurusu, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 2023 MSÜ başvuru sürecinin başlaması ile MSÜ başvuru ücreti merak kazandı. MSÜ 2023 başvuru ücreti ne kadar? MSÜ başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MSÜ başvuru ücreti: 2023 Milli Savunma Üniversitesi başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak?
MSÜ başvuru ücreti

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın, 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak. Başvuru yapacak adayların başvuru ücretini yatırması gerekiyor. Peki, 2023 MSÜ başvuru ücreti ne kadar, nereye ödenecek?

MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile MSÜ sınavı başvuruları başladı. ÖSYM "Sınava başvurular, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 13 Ocak 2023 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023 MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ sınav ücreti 130 TL'dir.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı parayatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden veATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

MSÜ BOY KİLO SINIRI NEDİR?

Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları içinasgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları 165 cm-190 cm (dâhil) arasında olacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır. Boy kilo sınırı ile ilgili fotoğraflar aşağıda da devam ediyor.

Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuruları başladı! İşte 2023 MSÜ başvuruların detayları
ÖZGÜN
Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuruları başladı! İşte 2023 MSÜ başvuruların detayları
Fıkralara bile konu olmuştu

Fıkralara bile konu olmuştu

Bu isimler artık unutuldu.
Kayalıkların arasında saklı

Kayalıkların arasında saklı

Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı.
Fatih Erbakan: Altılı masadan 28 Şubat kokuları geliyor

​Işığa son 100 metre kaldı.

İstiklal saldırısının planlayıcısını kaçırmıştı: Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı
Gündem

İstiklal saldırısının planlayıcısını kaçırmıştı: Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanarak Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge'nin emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Gölge, terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ı, yaptığı eylemden habersiz 20 kişilik bir grupla 7 bin 500 lira karşılığında Bulgaristan'a götürdüğünü, gruptakilerin daha sonra Romanya'ya geçiş yaptıklarını, patlama sonrası kaçırılan teröristi Edirne'de karşılayan Hüseyin Güneş'in yakalanıp tutuklandıktan sonra olayı anladığını iddia etti.
Milyonlarca kişinin beklediği haber: Askerlik hizmeti e-Devlet'te hizmete giriyor
Hayat

Milyonlarca kişinin beklediği haber: Askerlik hizmeti e-Devlet'te hizmete giriyor

Askerlik hizmeti tamamen dijital hale getiriliyor. Milyonlarca erkeği yakından ilgilendiren gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Gençlerimizi bundan sonra asker alma şubelerine götürmek istemiyoruz. Vatandaşlarımız yoklama sürecinden bakaya sürecine kadar her şeyi bilecekler. Bu ay ya da gelecek ay Savunma Bakanlığımızla birlikte bu hizmeti açmış olacağız." dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: Soledar'ın kontrolünü tamamen ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna ordusu ile bir süredir sert çatışmaların yaşandığı Soledar kentinin dün akşam tamamıyla Rusya güçlerinin kontrolüne geçtiğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.