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Milli Savunma Üniversitesi sınavı için ek başvurular alınacak

MSÜ sınav takvimi işliyor. 13 Ocak’ta erişime açılan Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 9 Şubat’ta sona ermişti. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında, 2023 MSÜ sınavı için ek başvuru tarihleri belirlendi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik." dedi. MSÜ sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Peki adaylar MSÜ geç başvuru ücreti alınacak mı, adaylar sınava istedikleri yerde girebilecek mi? İşte detaylar.

11:00 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MSÜ geç başvurusu ne zaman?

MSÜ geç başvurusu ne zaman?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin üniversiteleri ve sınav merkezlerini etkileme durumlarını tespit etmek amacıyla OHAL kapsamına alınan illerin il ve ilçe sınav koordinatörleriyle "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

MSÜ sınavı geç başvuru tarihi

2023 MSÜ ek başvuru tarihi ne zaman?

  • Sınav takvimine ilişkin de bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti: "ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınav nisan ayı başında gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesinin sınavıdır. Bu sınavla ilgili mart ayının başında ek başvuru alacağız. Ek başvuruda adaylar istedikleri yeri tercih edebilecekler. Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücreti, yönetim kurulu olarak deprem dolayısıyla kaldırdık. Sınavlara girecek adaylar Türkiye'nin herhangi bir yerinde sınava girebilecek."

Deprem bölgesindeki bazı bölgelerin boşaldığını öğrendiklerini belirten Ersoy, "Bu bölgelerde nüfus hareketliliği çok fazla. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sınavların nasıl yapılacağına beraber karar vereceğiz. Sınav sürecinde hiçbir bireyin mağduriyet yaşamaması temel hedefimiz olacak" ifadelerini kullandı.

MSÜ başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ başvuru ücreti 2023 yılında 130 TL olarak belirlenmişti. Adayların geç başvuru yapma durumunda ise ücret yüzde 50 olarak artıyor. Yani MSÜ geç başvuru ücreti 260 TL olarak alınıyor. ÖSYM Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücreti kararını deprem nedeniyle kaldırdığını açıkladı.

2023 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MSÜ sınav tarihi de değiştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavı 2 Nisan 2023’te yapılacak.

#MSÜ
#ÖSYM
#Milli Savunma Üniversitesi
2 days ago
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Milli Savunma Üniversitesi sınavı için ek başvurular alınacak
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