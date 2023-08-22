MSÜ Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakat sonuçlarının ardından gözler okul kayıtlarına çevridi. Öğrenciler internette kayıt tarihini aratmaya başladı. Peki, MSÜ okul kayıtları ne zaman yapılacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi kayıtları nasıl yapılır?

2023 MSÜ KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Harp Okulu kayıt tarihleri ilan edildi.

Aday Çağrı İşlemleri 25 Eylül-06 Ekim 2023 (son çağrı tarihi 06 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

Aday Kesin Kayıt İşlemleri 25 Eylül-10 Ekim 2023 (son kayıt tarihi 10 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

2. MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kontenjanlarında eksik kalması halinde Aday Ek Yerleştirme İşlemleri kapsamında;

Aday Çağrı İşlemleri 11-13 Ekim 2023 (son çağrı tarihi 13 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar)

Aday Kesin Kayıt İşlemleri 11-17 Ekim 2023 (son kayıt tarihi 17 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

MSÜ ASTSUBAY MYO KAYITLARI NE ZAMAN?

Aday Çağrı İşlemleri 25 Eylül-06 Ekim 2023 (son çağrı tarihi 06 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

Aday Kesin Kayıt İşlemleri 25 Eylül-10 Ekim 2023 (son kayıt tarihi 10 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

2. MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kontenjanlarında eksik kalması halinde Aday Ek Yerleştirme İşlemleri kapsamında;

Aday Çağrı İşlemleri 11-13 Ekim 2023 (son çağrı tarihi 13 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar)

Aday Kesin Kayıt İşlemleri 11-17 Ekim 2023 (son kayıt tarihi 17 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

25 Eylül 2023 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

MSÜ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

2021 yılı için yayımlanan kılavuza göre, kayıt için istenen evraklar şöyle belirlenmişti:

1. Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi

2. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 adet Biyometrik fotoğraf

3. İkametgâh İlmühaberi (E-Devlet Sisteminden Alınmış Olabilir.)

4. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Aile Bilgilerini İçerir Şekilde, E-Devlet Sisteminden Alınmış Olabilir.)

5. Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içerisinde; e-devlet üzerinden alınmış barkotlu veya

Cumhuriyet Başsavcılıklarından / Kaymakamlıklardan alınmış aslı)

6. Ortaöğretim (Lise) Mezuniyet Belgesinin (Diplomanın) Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi

7. ÖSYM Sonuç Belgesi (Barkotlu)

8. Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge

9. Yüklenme Senedi (Noter Onaylı) (2 Suret) (5 yıl için:132.733,41 TL)

10. Veli Muvafakat ve Velilik Belgesi (18 Yaşından Küçükler İçin) (Noter Onaylı)

11. Taahhütname (18 yaşından küçük öğrenciler için velisi tarafından onaylanacaktır.)

Not: Kesin kayıt işlemleri için istenen belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek ve her biri şeffaf dosyalara konularak mavi plastik dosyaya yerleştirilecektir).

18 yaşından küçük adaylar kayıt faaliyetine gelmeden önce velisi ile birlikte Ziraat Bankasına giderek kendi adına hesap açacak hesaba ait IBAN numarasını barındıran belgeyi yanında getirecektir.

İstenen belgelerde eksiklik veya yanlışlık olduğu takdirde kesin kayıt yapılmaz.

Yeni kılavuz yayımlanmasının ardından detaylar haberimizde yer alacak.







