Milli Savunma Üniversitesi mülakatlarına giren adaylar, sonuçları dört gözle bekliyor. Bu kapsamda, "2023 MSÜ mülakat sonuçları" araştırılıyor. Peki, MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

MSÜ mülakatları ne zaman bitecek?

MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz – 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edildi.

MSÜ 2. aşama seçimleri nasıl yapılacak?

2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edildi.

MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erdi. Mülakat sınavlarının tamamlanmasının ardından MSÜ mülakat sonuçları ilan edilecek ancak henüz bir duyuru yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl mülakatların sonra ermesinin ardından Harp Okulları sonuçları 6 gün sonra, Astsubay Meslek Yüksek Okulları sonuçları ise 2 gün sonrasında açıklandı.

Hava harp okulu, meslek yüksek okulu MSÜ seçim aşaması nasıl yapılacak?

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1’inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2’nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3’üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu adayları için;

1’inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2’nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1’inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2’nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.

4. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

5. Hava Harp Okulu adayları “Psikomotor Testi” ve “Öğrenci Seçme Uçuşuna” katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2023 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

6. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2023 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

b. MSÜ-2023 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan MSÜ-2023 genel puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

7. Şehit/Gazi yakını olan adaylar; MSÜ-2023 sınavında aldıkları puanlarına % 10 eklenerek değerlendirmeye alınmıştır. Şehit/Gazi yakını olduğunu belgeleyemeyen adayların işlemlerine, puanlarına % 10 eklenmeden devam edilecektir. Bu durumda, puanları taban puanların altında kalan adayların tercihleri sonlandırılacaktır.

8. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.

9. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

10. Adayların e-Devlet şifrelerini bilmeleri, gerektiğinde kullanılması açısından önemlidir.

11. Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir.

12. Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığının sevk ettiği hastanelerin dışında adaylar hakkında düzenlenen sağlık raporları kabul edilmeyecektir. Adayların temin faaliyeti sonucunda sevk edildikleri hastanelerden sağlık raporu almaları gerekmektedir.

13. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

14. Seçim aşamalarına katılacak adaylar 05 Temmuz – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan müsait olması durumunda ücreti karşılığında yararlanabileceklerdir.

15. Yurtlarla ilgili detaylara, Taban Puanlara, Getirilmesi Gereken Belgeler ve Kara Harp Okulu ulaşım bilgilerine “Duyuruya İlişkin Dosyalar” kısmından ulaşabilirsiniz.



