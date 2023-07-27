Ege Üniversitesi (EÜ) taban puanları başarı sıralaması kontenjanları bölümleri

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar üniversitelerin puanlarını, başarı sıralamasını ve açılan kontenjanların ne kadar olduğunu araştırıyor. 2023 YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversite YKS başarı sıralaması ile en küçük ve en büyük puanına göre bölüm tercihi yapacak adaylar bilhassa Sınıf öğretmenliği başarı sıralaması ve açılan kontenjanları sorguluyor. Peki, Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği taban puanları kaç? İşte YKS sınıf öğretmenliği başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar.