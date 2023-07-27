Ege Üniversitesi (EÜ) taban puanları başarı sıralaması kontenjanları bölümleri

Ege Üniversitesi başarı sıralaması, taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümleri
17 ve 18 Haziran’da gerçekleşen Üniversiteye Geçiş Sınavı sonuçları 20 Temmuz’da açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından stresli bir tercih süreci başlayacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi. Üniversite tercihini Ege Üniversitesinden yana kullanacak adaylar için Ege Üniversitesi taban puanları 2023, EÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Ege Üniversitesi Fakülteleri
- Hemşirelik Fakültesi
- Edebiyat Fakültesi
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
- Eğitim Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Ziraat Fakültesi
Ege Üniversitesi'nde (EÜ) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 379,76 255.099
Uçak Teknolojisi TYT 45/47 379,42 256.410
Anestezi TYT 70/72 376,12 269.312
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 375,82 270.531
Mekatronik (Erkek) TYT 25/26 363,42 324.961
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 358,34 349.694
Optisyenlik TYT 65/67 346,54 415.115
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 346,06 418.025
Grafik Tasarımı TYT 65/67 344,93 424.854
Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60/62 344,41 428.110
Ameliyathane Hizmetleri TYT 70/72 336,96 476.612
Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 334,01 497.192
Çocuk Gelişimi TYT 65/67 333,74 499.132
Makine TYT 80/82 331,84 512.884
Diyaliz TYT 70/72 331,48 515.514
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 329,1 532.994
Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 328,7 535.984
Elektrik TYT 80/82 328,61 536.715
Eczane Hizmetleri TYT 65/67 328,44 538.040
İç Mekan Tasarımı TYT 40/41 325,43 561.438
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 45/47 324,61 568.191
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 65/67 323,03 580.857
Moda Tasarımı TYT 55/57 320,47 602.260
Gıda Teknolojisi TYT 60/62 318 623.709
Mekatronik (Kız) TYT 25/26 312,8 671.148
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 80/82 312,38 675.021
Otomotiv Teknolojisi TYT 80/82 311,95 679.134
İşletme Yönetimi TYT 70/72 309,71 700.483
Kimya Teknolojisi TYT 80/82 308,97 707.771
Elektronik Teknolojisi TYT 80/82 308,03 717.016
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 55/57 307,16 725.620
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 301,18 788.109
Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 300,94 790.652
Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 70/72 297,63 826.510
Moda Tasarımı TYT 35/36 295,37 851.712
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 65/67 295,07 855.195
Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 70/72 293,52 873.215
Makine TYT 80/82 293,08 878.213
Tekstil Teknolojisi TYT 35/36 291,94 891.591
Seramik ve Cam Tasarımı TYT 40/41 291,87 892.444
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 80/82 291,42 897.935
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45/47 288,83 928.997
Elektrik TYT 80/82 288,27 935.926
Bitki Koruma TYT 40/41 285,22 973.835
Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 70/72 283,01 1.002.513
Su Altı Teknolojisi TYT 50/52 282,68 1.006.779
Kimya Teknolojisi TYT 80/82 281,55 1.021.326
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30/31 281,53 1.021.649
Giyim Üretim Teknolojisi TYT 45/47 278,79 1.058.430
Gıda Teknolojisi TYT 55/57 278,65 1.060.146
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 50/52 276,44 1.090.621
Polimer Teknolojisi TYT 50/52 274 1.125.022
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 55/57 271,64 1.159.092
Tarım Makineleri TYT 40/41 268,96 1.198.706
Metalurji TYT 50/52 266,26 1.239.954
Turizm Animasyonu TYT 40/41 262,55 1.297.902
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 35/36 261,92 1.308.008
Gıda Teknolojisi (İÖ) TYT 55/57 259,11 1.354.073
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi TYT 65/67 257,48 1.381.332
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 253,27 1.454.118
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 35/36 252,65 1.464.930
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 80/82 248,48 1.540.746
Eser Koruma TYT 50/52 247,51 1.558.714
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 245,3 1.600.950
Bahçe Tarımı TYT 30/31 242,71 1.651.501
Organik Tarım TYT 40/41 242,27 1.660.249
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.35) TYT 55/57 240,96 1.686.091
Mantarcılık TYT 20/21 238,88 1.728.612
Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 30/31 234,69 1.817.241
Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 40/41 230,3 1.914.042
Tohumculuk Teknolojisi TYT 30/31 229,31 1.936.831
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi TYT 30/31 227,29 1.983.753
Seracılık TYT 30/31 227,19 1.985.992
Seracılık TYT 50/52 225,72 2.020.856
Ege Üniversitesi eşit ağırlık bölümleri
Psikoloji EA 100/103 428,84 18.751
Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 390,7 74.895
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 389,29 77.752
Uluslararası İlişkiler EA 90/93 355,54 159.585
İşletme EA 95/98 350,84 173.749
İktisat EA 100/103 340,65 207.798
Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 60/62 339,42 212.269
Çocuk Gelişimi EA 50/52 332,87 237.686
Sosyoloji EA 70/72 330,14 249.091
Moda Tasarımı EA 40/41 319,83 296.356
İktisat (İÖ) EA 90/93 313,55 328.652
Tarım Ekonomisi EA 40/41 307,54 362.721
Felsefe EA 70/72 301,24 401.731
Felsefe (KKTC Uyruklu) EA 1/1 292,14 464.475
Turizm İşletmeciliği EA 80/82 286,69 506.562
Klasik Arkeoloji EA 70/72 283,15 535.434
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 70/72 263,42 723.105
Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) EA 1/1 241,93 980.683
Ege Üniversitesi sayısal ile alan bölümleri
Tıp SAY 310/318 523,8 5.159
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 105/108 505,76 13.889
Diş Hekimliği SAY 150/154 495,45 20.486
Eczacılık SAY 130/134 469,75 39.880
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 85/88 467,45 41.851
Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 447,53 58.784
Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 441,53 64.186
Biyomühendislik (İngilizce) SAY 70/72 418,71 86.011
Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 407,13 98.262
Hemşirelik SAY 280/287 397,65 108.774
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 375,02 137.143
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 65/67 370,57 143.329
Matematik SAY 100/103 366,84 148.797
Biyokimya (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 357,96 162.397
Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 120/123 348,54 178.511
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 347,45 180.530
Bitki Koruma SAY 40/41 346,15 182.876
Ebelik SAY 90/93 344,1 186.766
Tekstil Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 337,86 198.840
Biyokimya SAY 60/62 330,99 213.259
İstatistik SAY 80/82 327,57 220.791
Odyoloji SAY 30/31 326,06 224.166
Matematik (İÖ) SAY 80/82 323,16 230.915
Kimya SAY 80/82 322,34 232.901
Bahçe Bitkileri SAY 40/41 308,19 269.473
Biyoloji SAY 120/123 302,29 286.513
Deri Mühendisliği (İngilizce) SAY 25/20 300,06 293.357
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/21 299,33 295.581
Fizik SAY 50/52 297,49 301.383
Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 50/52 295,34 308.398
Peyzaj Mimarlığı SAY 65/67 295,33 308.427
Tarla Bitkileri SAY 50/52 291,04 322.836
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30/31 286,95 337.475
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 35/36 282,68 353.312
Zootekni SAY 45/47 262,85 443.239
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 50/52 261,75 449.160
Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 30/31 259,84 459.788
Süt Teknolojisi SAY 30/31 243,22 571.305
Zootekni (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 222,91 770.168
Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
Ege Üniversitesi sözel ile alan bölümleri
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 434,4 5.203
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 416,5 11.502
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60/62 404,92 18.687
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60/62 391,4 31.188
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 380,47 45.375
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 374,51 54.930
Tarih SÖZ 80/82 369,43 64.033
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 369,18 64.500
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 366,51 69.814
Reklamcılık SÖZ 80/82 365,7 71.490
Gazetecilik SÖZ 80/82 355,4 95.747
Coğrafya SÖZ 70/72 352,32 104.149
İslami İlimler SÖZ 50/52 338,14 150.315
Sanat Tarihi SÖZ 70/72 330,94 179.007
İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 290,01 428.881
Ege Üniversitesi yabancı dil ile alan bölümleri
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 70/72 461,61 7.256
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 443,86 10.793
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 431,59 13.909
Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 419,89 17.248
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 60/62 400,96 23.525
Turizm Rehberliği DİL 55/57 382,79 30.003