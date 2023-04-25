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2023 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? İşte MSÜ sonuç sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında alındı. Binlerce öğrenci 2023 MSÜ sınavına 2 Nisan 2023 tarihinde girdi. MSÜ sınavının sonuçları için artık geri sayım başladı. ÖSYM'nin takvimine göre 2023 MSÜ sonuçları 27 Nisan Perşembe günü açıklanacak. İşte MSÜ sonuçları sorgulama ekranı.

10:27 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) Sonuçları

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) Sonuçları

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
(
2023-MSÜ
) sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 takvimine göre,
bu hafta içerisinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçları online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 MSÜ sınav sonuç tarihi.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından görüntüleyebilecekler.

2023-MSÜ sınav puan hesaplama nasıl yapılıyor?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap

sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart

sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı

puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek

adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.



#MSÜ
#MSÜ sonuçları
#ÖSYM
#Milli Savunma Üniversitesi
1 saat önce
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