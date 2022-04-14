​MSÜ sınav sonuçları açıklandı: ÖSYM MSÜ 2022 sınav sonuçları sorgulama ekranı

Son zamanlar en çok ve merak edilen konulardan bir tanesi MSÜ sınav sonuçlarının açıklanma tarihi. MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, 'Değerli adaylarımız, 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.' dedi. Peki, MSÜ sınav sonuçları nereden sorgulanır? haberimizin detayları sizlerle...

MSÜ sınav sonuçları

27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Nisan 2022 tarihinde saat 08.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih tarihi ne zaman?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.... genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

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Tercih tarihleri

genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.